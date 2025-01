La serata dell’Epifania è all’insegna della fortuna e dei premi milionari grazie all’appuntamento speciale con Affari Tuoi Lotteria Italia; spazio al gioco classico, all’estrazione dei biglietti vincenti, ma anche all’Oroscopo 2025 Simon and the stars. Il noto astrologo è tra gli ospiti in studio e avrà l’onere e l’onore di raccontare l’andamento dei prossimi mesi sui temi che chiaramente interessano buona parte degli appassionati.

Sulla scia di quanto visto con Paolo Fox a Domenica In, con la diretta Affari Tuoi Lotteria Italia arriva l’Oroscopo 2025 Simon and the Stars che con buone probabilità approfitterà della presenza degli ospiti in studio per raccontare il parere delle stelle su amore, lavoro e salute per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo 2025 Simon and the Stars: il punto sui migliori segni dello Zodiaco

Abbiamo già avuto modo di raccontare alcune sfumature dell’Oroscopo 2025 Simon and the stars; uno scorcio su ciò che accadrà nel corso dei prossimi mesi con il parere delle stelle ad indicare la via. Anno di grandi sorprese per l’Ariete che, tra lavoro e amore, avrà modo di iniziare una vera e propria svolta dopo qualche delusione di troppo. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vergine e Sagittario, tra i ‘mattatori’ dello Zodiaco per l’Oroscopo 2025. Buoni spunti anche per il segno dei Pesci; tante piccole rivoluzioni quotidiane che possono scandire nuovi percorsi per il futuro.

Oroscopo 2025 Simon and the Stars: le previsioni ad Affari Tuoi Lotteria Italia

Sono già arrivate le previsioni per due segni, rispettivamente di Antonietta e di sua figlia che sono le protagoniste di oggi ad Affari Tuoi Lotteria italia. L’Oroscopo 2025 Simon and the Stars parte dunque da Leone e Sagittario con ‘buone nuove’ per i prossimi mesi.

LEONE

Quest’anno il Leone torna a ruggire dopo 2 anni spenti; vi riaccende, potreste riprendere in mano un progetto del passato che per diverse ragioni potreste aver arenato. La prima parte dell’anno smuovete le acque il più possibile perchè dalla primavera in poi arrivano le grandi occasioni.

SAGITTARIO

Ci riprendiamo quello che è nostro, se in passato avete subito un danno o perso dei soldi potete riprendervi ciò che vi è stato tolto. Riprenderete a viaggiare, maggiore autonomia sul lavoro e per i giovani primi passi lontano da casa. Un anno che restituisce con gli interessi e primavera bellissima soprattutto per chi vuole un bambino.