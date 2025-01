Corre dritto il nuovo anno e siamo già all’Epifania che, come si suol dire, ‘tutte le feste si porta via’. Puntuali sono arrivate nei giorni scorsi le previsioni secondo l’Oroscopo 2025 Simon and the Stars con un focus generale su quello che sarà l’andamento a ridosso dei mesi. Ma quale potrebbe essere un’ipotetica classifica dei migliori segni in amore per l’anno in corso? Diverse sfumature lambiscono lo Zodiaco in termini di emozioni e andiamo dunque a vedere chi sarà baciato da Venere e dalla bellezza dei sentimenti.

Classifica migliori segni in amore, Oroscopo 2025 Simon and the Stars: un pari merito per il primo posto

Nel merito di una possibile classifica dei migliori segni in amore secondo l’Oroscopo 2025 Simon and the stars potrebbe risultare difficile stabilire una prima posizione solitaria. Due segni meritano forse a pari merito il 1° posto: Ariete e Vergine. Per voi è l’anno della svolta, sotto due punti di vista differenti ma che viaggiano in parallelo. I nati sotto il primo segno citato sono pronti alla costruzione, alla progettualità; stando alle previsioni del noto astrologo, si tratta di un processo che potrebbe vale tanto per le coppie già stabili quanto per i nuovi amori.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno della Vergine – ipoteticamente a pari merito 1° nella classifica dei migliori segni in amore – stando all’Oroscopo 2025 Simon and the Stars le novità in amore potrebbero arrivare come un fiume in piena. Tanta voglia di vivere accompagnerà i prossimi mesi con la possibilità di vivere momenti intensi soprattutto a vantaggio dei single: ritorni di fiamma, colpi di fulmine e chi più ne ha più ne metta.

Oroscopo 2025 Simon and the Stars, i segni che chiudono il podio della classifica in amore

Occupa il secondo posto di una possibile classifica dei migliori segni in amore secondo l’Oroscopo 2025 Simon and the Stars il segno del Sagittario. Un anno magico sotto più punti di vista, soprattutto professionali: ma l’umore al top che ne scaturisce determina un flusso determinante anche in amore dove sarete pronti a tuffarvi in nuove conoscenze, costruire qualcosa di importante e chissà magari anche allargare la famiglia.

Il gradino più basso del podio per la classifica dei migliori segni in amore secondo l’Oroscopo 2025 Simon and the stars lo conquista il Capricorno; è un anno all’insegna della libertà, della volontà di spezzare i legami logorati o di instaurarne di più solidi. Medaglia di legno, e quindi 4° posto, per i nati sotto il segno dei Pesci. Sfumata la malinconia dei primi mesi sarete pronti a tuffarvi in un percorso di rilancio personale che non può che sfociare anche nella costruzione di nuovi rapporti di coppia o nel rafforzare legami già stabili e viscerali.