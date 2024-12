Come sarà il cielo del nuovo anno? L’oroscopo 2025 di Simon and the Stars svela cosa accadrà a tutti i segni dello zodiaco mese per mese soffermandosi soprattutto su amore e lavoro. Per tutti sarà un anno di grandi cambiamenti e dalla consapevolezza si passerà all’azione. A portare le novità più eclatanti saranno i pianeti di Urano e Nettuno. E scendendo più nel dettaglio vediamo che per Vergine arrivano colpi di fulmine e ritorni di fiamma, mentre clamorose novità sono in arrivo per Scorpione e potreste andare geograficamente lontano. Vediamo di seguito le previsioni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: L’oroscopo 2025 di Simon and the Stars svela che sarà un anno di sblocco in cui tornerete protagonisti, sarete pronti per affermare e ‘imporre’ le vostre decisioni. Supererete la paura di volare per mettere le vostre aspirazioni al centro delle priorità percorrete quella strada che sentite davvero vostra.

SCORPIONE: La prima parte dell’anno sarà introspettiva ma vi permetterà di entrare nel profondo di voi stessi per attuare quella trasformazione necessaria da giugno, quando partirete per un viaggio di esplorazione e conquista, non solo simbolicamente. Non è escluso infatti che una serie di novità potrebbe portarvi altrove anche geograficamente.

SAGITTARIO: L’oroscopo 2025 svela che sarà un anno di magia, vi sarà finalmente dato quello che vi spetta e vi è stato sottratto. Se state cercando casa, troverete quella dei vostri sogni, se desideravate da tempo trasferirvi altrove ci riuscirete. Appariranno soluzioni anche per questioni famigliari, economiche e professionali sin dalla primavera.

Simon and the Stars, oroscopo 2025 su amore e lavoro: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: L’oroscopo 2025 di Simon and the stars su amore e lavoro svela che potrete godervi la libertà di decidere fra tante strade, potranno essere decisioni che prenderete spontaneamente oppure vi sarete condotti dagli eventi: ma sarete liberi di riflettere senza costrizioni

ACQUARIO: Il 2025 sarà l’anno di un profondo e positivo percorso interiore. Tornerete a riscoprire il vostro potere personale, che avete messo da parte per rispondere alle aspettative altrui. Acquisterete, così, grande sicurezza in voi stessi. Nella prima metà dell’anno, con Giove a favore, il vostro carisma sarà irresistibile in amore mentre tra luglio e ottobre, la rivoluzione. Tante le belle occasioni che giungeranno all’improvviso.

PESCI: L’oroscopo 2025 svela che sarà un anno poetico, la sensazione di pesantezza e malinconia durerà ancora soltanto per i primi mesi del nuovo anno, ma da primavera tutto cambierà, Saturno se ne andrà, Giove tornerà a favorirvi, e inizierà per voi una fase costruttiva di rilancio della vostra esistenza e dei vostri sogni, tornerete a sognare.