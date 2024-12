Dinamismo e stimoli contrastanti: l’Oroscopo Branko 2025 per i nati sotto il segno dello Scorpione racconta di un anno ricco di sfumature, anche altalenanti ed a tratti destabilizzanti. Da gennaio si parte con una spinta poderosa per i nuovi progetti di lavoro e con novità interessanti in amore. Dall’Epifania in particolare si inizierà a lavorare in maniera minuziosa proiettandosi verso il mese di febbraio dove il diktat è approfittare del transito di Venere per concretizzare incontri e nuove amicizie; il romanticismo raggiungerà il suo picco nel mese di marzo, un periodo dell’anno dove con l’inizio della primavera anche sul lavoro potrebbero sbocciare nuove opportunità.

Aprile è il mese della tenerezza, della complicità ritrovata in amore; dalla seconda parte – stando all’Oroscopo Branko 2025 Scorpione – sarà il lavoro a prendersi la scena. Marte torna nel segno e con esso pullulano le opportunità di lavoro ma sullo sfondo delle lievi ostilità potrebbero rendere il percorso tutt’altro che in discesa. Un influsso che ci porta verso il mese di maggio, forse il momento più basso del 2025. Nervosismo, malumore nei confronti di una persona in particolare; delle conflittualità latenti e non solo che potrebbero avere ripercussioni anche sul piano professionale.

Scorpione, Oroscopo Branko 2025: un’estate ‘convulsa’ ma in autunno servirà reagire

Giugno segna la svolta, la reazione: l’Oroscopo Branko 2025 per gli Scorpione racconta della necessità di reagire ai colpi subiti nel coros del mese di maggio con la possibilità di sfruttare un cielo speciale e luminoso più che mai soprattutto nel mese di luglio. Un’estate da vivere con la voglia di primeggiare sul lavoro, di emergere con le proprie potenzialità andando a cogliere le occasioni più stimolanti in un ventaglio più che variegato.

Da settembre sul lavoro si torna alla normalità, alla quiete; chi ha sfruttato al meglio i mesi precedenti si ritroverà nel mese di ottobre a poter giovare della totale assenza di pianeti contrari in un cielo dunque favorevole per chi preferisce la linearità dei percorsi piuttosto che gli scossoni. In amore qualcosa potrebbe cambiare nel mese del vostro compleanno, novembre: la possessività e la gelosia sono le trappole emotive che bisogna evitare. L’Oroscopo Branko 2025 Scorpione si conclude con il mese di dicembre che sostanzialmente è ‘figlio’ della produzione delle settimane precedenti; nessuna scossa particolare, nessuno spunto ulteriore, la chiusura del nuovo anno dipenderà da quanto prodotto in precedenza.

