Oroscopo Branko della settimana 13-19 maggio 2024/ Leone litigioso, Vergine passionali, Sagittario al top e..

Oroscopo della settimana a cura di Branko: l’Ariete é tra i segni top e…

Si rinnova come di consueto l’oroscopo settimanale di Branko, relativo alle previsione astrologiche dei 12 segni dello Zodiaco e al periodo dal 13 al 19 maggio 2024.

L’oroscopo di Branko per la settimana quindi viene così diviso tra i vari 12 segni:

Ariete: la settimana ha il via col verso positivo. Si profila una creatività importante anche se sabato possono esservi dei litigi.

Toro: colpi di fortuna sono previsti per le vincite e quindi si suggeriscono delle scommesse.

Gemelli: Mercoledì potrebbero insorgere delle problematiche in famiglia. Anche se con il weekend in arrivo é prevista passionalità in amore.

Cancro: potrebbe esservi un contratto da firmare, magari per un nuovo lavoro.

Leone: come rivelano gli spoiler dell’oroscopo della settimana di Paolo Fox non si escludono importanti novità negli affar, quindi il lavoro promette bene.

Per la seconda metà dello Zodiaco Brano profila…

Vergine: l’esperto dell’oroscopo della settima profila dei nuovi incontri all’orizzonte, quindi non perdete la voglia di amare, soprattutto che é single da tempo.

Bilancia: martedì potreste fare un incontro inaspettato e venerdì ufficializzare poi una relazione sorprendente per l’oroscopo della settimana di Branko.

Scorpione: Giove torna favorevole e Siete baciati dalla congiuntura astrale positiva per ciò che concerne la fortuna in ogni campo.

Sagittario: la settimana parte al top e nel mezzo potrebbero subentrare delle proposte interessanti.

Capricorno: si fa alto il rischio di crisi all’insegna dello stress. Occorre staccare la spina dalle situazioni pesanti.

Acquario: martedí potreste sentire il disagio di fiacchezza generale e problemi fisici, ma questi potrebbero risultare dei disturbi passeggeri e rientrare nell’immediato.

Pesci: Per l’oroscopo a cura di Branko i Pesci sono tra i segni più favoriti in positivo dalle stelle nel corso della settimana corrente. I nati sotto il segno devono quindi cogliere l’attimo per momenti memorabili.

