Oroscopo Branko, domani 20 giugno 2024/ Leone recupera l’amore, il solstizio d’estate libera Vergine e…

Oroscopo di domani di Branko , 20 giugno 2024: Cancro al top e…

ARIETE: il Sole si palesa in una posizione dissonante per voi ma niente paura per i nati sotto il segno é prevista l’attesa per una ripresa.

TORO: nell’oroscopo di domani a cura di Branko il Sole, Mercurio e Venere sono in una congiuntura di posizioni favorevole per una bella importante novità.

GEMELLI: la Luna opposta vi rende irascibili, bisogna quindi prestare attenzione ai rapporti con gli altri e a non dare risposte cattive o amare che possano farvi incappare in situazioni compromettenti e anche di un certo livello di stress psicofisico

CANCRO: parte la bella stagione del vostro compleanno con il solstizio d’estate. La seconda metà di giugno in particolare prevede per voi una svolta radicale di rinascita.

Per la seconda metà dello Zodiaco, nell’oroscopo di domani Branko prevede che…

LEONE: secondo le previsioni astrologiche a cura di Branko nella giornata di domani é prevista un’ottima Luna per recuperare in amore, anche se Marte cerca di ostacolarvi in ogni aspetto

VERGINE: i nati sotto il segno possono liberarsi di determinate questioni spinose, insomma i problemi che vi ostacolavano sembrano lasciarvi gradualmente

Bilancia: nel suo rinnovato oroscopo di domani Branko indica come saggia la decisione di intraprendere un viaggio oppure di iniziare la stagione delle vacanze estive dal momento che le vacanze sono parte integrante di un periodo di ripresa per i nati sotto il segno

Scorpione: il momento delle svolta professionale non sente mai di stupirvi con una serie di novità lavorative all’orizzonte per voi

Sagittario: Piena libertà di movimento per i nati sotto il segno con la congiuntura favorevole della Luna nel segno che favorisce anche lunghi spostamenti. Si profila quindi, nell’oroscopo di domani a cura di Branko, una importante entrata inaspettata

Capricorno: I rapporti con i collaboratori, i soci, il coniuge, sono un po’ fuori fase e non é la prima volta che accade protraendosi ancora a giugno 2024

Acquario: Avete la fortuna di possedere la fede che smuove le montagne e la forza di volontà può dirsi la vostra capacità più invidiata

Pesci: anche i rapporti personali più intricati trovano il giusto punto di equilibrio











