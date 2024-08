Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per il weekend che va dal 16 al 18 agosto 2024 per i primi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend che va da venerdì 16 agosto a domenica 18? Cosa riservano le stelle ai primi sei segni dello zodiaco in questi giorni di caldissima estate? Ecco cosa dice il noto astrologo.

ARIETE: Sarà un weekend fatto di desiderio, come quello, per chi è single, di vivere una storia d’amore passionale e romantica. Sarà invece un weekend di fuoco per chi è fidanzato. Portate pazienza con i segni del Cancro e della Bilancia ed evitate di preoccuparvi troppo dei particolari.

TORO: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questo sarà un weekend interessante per il Toro, soprattutto in amore dove si registra il transito di Venere. Un amore, infatti, si sta sviluppando proprio in questo periodo. Attenzione alla pelle e a non arrabbiarsi troppo per questioni di denaro.

GEMELLI: Dopo un inizio settimana senza forze, il weekend vi stuzzicherà con con un incontro particolare. Sul lavoro, restano conti da mettere in chiaro e programmi da perfezionare. Il settore della salute, invece, risente di una scarsa capacità di reazione. Giorni un po’ sottotono.

Oroscopo di Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend continuano con i segni di Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, per voi sarà un weekend con Venere a favore. Se ti piace una persona, fatti avanti perché è un momento positivo da sfruttare. Sul lavoro ci sono contratti in discussione ma alla fine la vittoria sarà tua. Concedetevi del relax, soprattutto il 16 agosto.

LEONE: Questi tre giorni saranno favorevoli per l’amore, grazie alla presenza di Venere, Marte e Giove, Non sono però da escludere tira e molla se hai a che fare con segni come Scorpione o Acquario. Periodo molto creativo, questo, sul lavoro. Per la salute, saranno giorni in cui spenderete molte energie, non esagerate.

VERGINE: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, metterete tutto in discussione in amore, questa volta in positivo. Qualche preoccupazione sul lavoro, su cui vorresti essere più tranquillo. Attendi perché le certezze arriveranno. Lo stress è più forte proprio in questi giorni: trova tempo per te e per fare sport.