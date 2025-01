Oroscopo Branko, le previsioni di oggi: novità e cambiamenti sul lavoro in arrivo

Torna sulle frequenze di Radio RDS il noto esperto di astri che ha fornito le indicazioni astrali per la giornata di oggi domenica 19 gennaio 2025. Tanti cambiamenti in arrivo sul lavoro ma anche sul piano dei sentimenti per molti dei segni dello zodiaco, secondo l’astrologo e l’oroscopo Branko ci sarà da divertirsi per molti nelle prossime ore:

SCORPIONE: avrete finalmente la possibilità di rilassarvi e ricaricare le energie dopo un po’ di giorni più complicati. Non lasciatevi sopraffare dalla routine, il vostro intuito vi darà delle belle occasioni. Evitate conflitti, qualche piccolo gesto farà tornare la sintonia in amore.

BILANCIA: potrete consolidare dei rapporti sia in amicizia che in amore, i single invece potranno sfruttare queste ore per fare delle nuove conoscenze.

SAGITTARIO: siete più carichi che mai e tentate di sfruttare questa ondata energica a vostro favore, in amore la comunicazione rafforzerà il vostro legame, i single faranno delle conoscenze importanti.

Previsioni Oroscopo Branko oggi: Capricorno favorito in queste ore

Sempre tra le frequenze di Radio RDS, l’Oroscopo Branko ha tenuto compagnia ai seguaci, pronti a raccogliere importanti informazioni su quello che potrà accadere nei prossimi giorni.

CAPRICORNO: la giornata sarà altamente produttiva, prendetevi un momento per pensare alle vostre priorità in questa fase. Occhio al romanticismo, la passione potrebbe travolgervi nel bel mezzo della serata.

ACQUARIO: c’è un’armonia con il vostro partner sempre più palpabile, fatevi delle domande se siete ancora single in questa fase di vita e cercate di capire cosa vi aspettate da un possibile compagno o compagna. C’è una buona armonia con il vostro partner, per chi ne avesse uno.

PESCI: tenetevi alla larga da situazioni che potrebbero diventare conflittuali, probabilmente farete fatica a gestirvi, cercate di concentrarvi su delle attività rilassanti. Una chiacchierata potrebbe portarvi lucidità su diversi temi.