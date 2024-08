Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 20 agosto 2024: gli ultimi sei segni dello zodiaco

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi 20 agosto 2024? Cosa dicono le stelle e quali sono i segni favoriti e quelli meno? Ecco cosa dice l’astrologo per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: In questo 20 agosto sarete alla ricerca di un po’ di serenità, soprattutto nelle relazioni personali. Sul lavoro potreste trovarvi in mezzo ad alcuni conflitti che riuscirete, tuttavia, a superare grazie alla vostra capacità di mediazione. Mantenete questo equilibro anche nella sfera sentimentale.

SCORPIONE: Secondo l’oroscopo di Branko, oggi sarà per voi una giornata fatta di riflessioni ed introspezione. In amore è tempo di affrontare situazioni che sono rimaste in sospeso. La vostra determinazione, infine, vi sarà ancora una volta utile nel lavoro.

SAGITTARIO: Anche voi oggi siete pieni di energia e pronti ad intraprendere nuove iniziative. Date però anche spazio alla fantasia e all’amore, soprattutto se si parla di sentimenti appena nati. Anche sul lavoro siete travolgenti ma attenti a non prendere decisioni affrettate.

Oroscopo di Branko: cosa dicono le stelle oggi 20 agosto 2024 per Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi 20 agosto 2024 continuano con i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Secondo l’oroscopo di Branko, è tempo per voi di focalizzarvi sui vostri obiettivi, soprattutto quelli per il futuro. Un’indicazione che vi serve anche in campo amoroso, pensando al futuro della coppia. La famiglia vi offrirà oggi il sostegno di cui necessitate.

ACQUARIO: Nella giornata di oggi siete pronti a manifestare la vostra empatia, risultando anche utile per qualcuno che è al vostro fianco. In amore potrebbero esserci delle tensioni, ma con la vostra capacità di ascoltare saranno presto superate. Sul lavoro prediligete la collaborazione.

PESCI: È un periodo un po’ pesante per voi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Secondo l’oroscopo di Branko, la vostra intuizione vi guiderà verso soluzioni originali oltre che utili. In amore è necessario fare forza sul dialogo per superare eventuali dissidi.