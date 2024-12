Un giovedì a tratti incerto, per certi versi altalenante, ma per qualcuno proficuo: le previsioni di oggi 5 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko raccontano del parere delle stelle e dei possibili scenari in vista delle prossime ore. Il lavoro è in una fase calda, diverse collaborazioni iniziano a raggiungere un picco non da poco in termini di risultati ed è dunque il momento giusto per affinare i dettagli senza perdere la concentrazione. In amore le coppie reduci da qualche dissidio di troppo potrebbero finalmente ritrovare quiete e serenità; attenzione però a non riaprire argomenti già chiusi ma ‘taglienti’. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 5 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 5 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco.

BILANCIA: Le basi sono solide per dare ulteriore spolvero ai progetti di lavoro più interessanti, più vicini alle vostre ambizioni professionali. Passione e amore tornano in auge grazie al sostegno di Marte.

SCORPIONE: Una Luna malinconica turba questo giovedì; motivo valido per rallentare sul lavoro e ricaricare le energie. In amore c’è qualcosa da risolvere, ma sempre meglio procedere con cautela.

SAGITTARIO: Il cielo di questo giovedì stimola i propositi sul lavoro e rende positivo il periodo per chi ambisce a risultati nel medio-breve termine. In amore spunta qualche discussione da limare, siate comprensivi.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 5 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko è il momento di provare a superare le opposizioni che qualcuno potrebbe star affrontando sul lavoro. In amore sono previste novità, ma non da subito.

ACQUARIO: I sogni iniziano a prendere corpo, i progetti di lavoro sono sempre più concreti; non disperdete la determinazione di questo periodo. In amore si naviga fra alti e bassi, ma nulla di eccessivo.

PESCI: Venere alimenta la passione, l’affettuosità; un giovedì che può dunque essere sfruttato per fare nuove conoscenze e dedicarsi di più all’amore. Sul lavoro urge una pausa, troppe energie già spese o nuove valutazioni da operare.