Oroscopo di Branko di oggi 10 agosto 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi 10 agosto 2024? Quali segni saranno favoriti in questa notte di San Lorenzo e quali, invece, dovranno fare i conti con imprevisti e qualche intoppo? Ecco cosa dicono le stelle, secondo il celebre astrologo, per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: Secondo l’Oroscopo di Branko, avrete fino alle 22 una Luna molto fortunata, che favorirà un affare che vi sta particolarmente a cuore. Bene chi ha investimenti nel campo immobiliare o chi ha terreni ereditari. Sarà questa una notte molto passionale e romantica.

SCORPIONE: Anche nel vostro caso, la Luna è positiva e vi dona nuova vitalità, soprattutto nel campo dei sentimenti. La notte di San Lorenzo vi permetterà di esprimere un desiderio d’amore destinato a diventare realtà. Non dimenticate, tuttavia, di occuparvi di scogliere alcuni interrogativi presenti nella vostra vita da un po’.

SAGITTARIO: Una giornata che favorisce le amicizie questa, secondo l’Oroscopo di Branko, per questo segno. Plutone, inoltre, arriva e rende possibili nuove conquiste passionali, magari conosciuto proprio sotto le stelle cadenti della notte di San Lorenzo.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con le previsioni dell’Oroscopo di Branko del 10 agosto 2024 con i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Questa sera e tutta la prossima notte la Luna risplende nel segno dello Scorpione, che è un vostro complice fidato quando si parla d’amore. Il che, neanche a dirlo, favorisce la passione e i sentimenti. Venere potrebbe riportare sulla vostra strada degli amori lontani o del passato.

ACQUARIO: L’oroscopo di oggi di Branko parla di ottime opportunità per voi nel campo del lavoro e del commercio, soprattutto nella prima parte della giornata. Attenzione alla gelosia, che oggi potrebbe giocarvi un brutto scherzo.

PESCI: La Luna questa sera potrà farvi innamorare, rendendo la notte di San Lorenzo particolarmente magica. Bene oggi anche nella sfera professionale.