Puntuali come sempre le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024: ogni segno ha una storia, ogni storia deve fare i conti con il proprio presente ancor prima del futuro. Le stelle anche oggi indicano la strada in amore, che si tratti di coppie o di single; sul lavoro opportunità e grattacapi e la salute non è mai da sottovalutare. Dunque, tuffiamoci nel racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Anche saper affrontare il contesto social, nei tempi odierni, non è affatto un aspetto banale: forse la giornata sarà positiva proprio in tal senso e chissà che proprio da qui non partano nuove occasioni ed opportunità.

SCORPIONE: Anche per i nati sotto questo segno la presenza di Marte arreca vantaggi dal punto di vista fisico. Ancora da smaltire qualcosa dell’ultimo periodo ma la fase attuale è di pieno recupero.

SAGITTARIO: Cambiare vita potrebbe diventare un monito all’ordine del giorno; dal trasferimento alla voglia di novità in amore e sul lavoro. Attenzione però a non fare il passo più lungo nel momento sbagliato.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024 saranno le stelle ad indicare la necessità di non lasciarsi andare alla paura nei confronti degli altri. Aprirsi potrebbe significare avere corposi vantaggi su più campi.

ACQUARIO: Il Sole non sorride più come nell’ultimo periodo e l’esigenza potrebbe dunque diventare dare maggiore peso alla forma fisica. Anche in amore sarà necessaria maggiore prudenza, attenzione dunque alle mosse azzardate.

PESCI: Nervosismo e fatica potrebbero guastare la giornata di oggi: forse è il caso di limitare il più possibile gli eccessi al fine di ristabilire la giusta tranquillità nel minor tempo possibile.