Anche oggi 7 agosto 2024 arrivano le previsioni secondo l’Oroscopo di Branko per una giornata che come di consueto poggia su due pilastri di grande interesse. L’amore è il fulcro, da dove tutto parte: il mese di agosto potrà essere la chiave di volta per single e coppie in difficoltà? Quando inizia il periodo delle ferie, non è detto che i ragionamenti sul lavoro debbano necessariamente arenarsi. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per oggi 7 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 agosto 2024/ Pesci in agitazione, Scorpione in ripresa

Le previsioni di oggi 7 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Le stelle favoriscono le riflessioni in queste ore che, diversamente, potrebbero invece risultare fin troppo frenetiche. Occhio alle scelte in chiave sentimentale ma anche sul fronte lavorativo.

TORO: Stando alle previsioni di oggi 7 agosto 2024 secondo l’Oroscopo di Branko l’amore tornerà nel suo picco proprio a partire dalle prossime ore. Non solo passione e momenti fugaci, la stabilità potrebbe essere il mantra di questa estate.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 agosto 2024/ Gemelli in preda alle attrazioni, Toro motivato

GEMELLI: Domani la prudenza potrebbe essere un diktat importante: la gelosia potrebbe tornare di moda a causa della presenza contraria di Venere. Attenzione dunque a non andare di azzardo, meglio riflettere prima di parlare o agire.

CANCRO: Una buona congiunzione astrale favorisce la giornata su tutti i fronti: in amore le cose saranno più rosee e sul lavoro non sono da escludere nuove opportunità.

LEONE: La giornata di oggi potrebbe fare da apripista ad un mese di agosto carico di novità: finalmente alcune ruggini del mese scorso potranno essere superate totalmente.

VERGINE: Luna e Venere si tengono la mano e vi potrebbero regalare momenti intensi dal punto di vista sentimentale. Occhio anche alle opportunità lavorative che potrebbero spuntare in maniera inattesa.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 5 agosto 2025/ Amore in ‘stand by’ per Bilancia e Pesci