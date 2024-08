L’Oroscopo di Branko di oggi 8 agosto 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni

Cosa prevede l’Oroscopo di Branko per la giornata di oggi 8 agosto 2024? Tornano le previsioni del celebre astrologo anche nella giornata di oggi, che vede alcuni segni alle prese con qualche difficoltà e altri, invece, in un momento molto positivo. Ecco le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco: da Bilancia a Pesci.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 8 agosto 2024/ Da Ariete a Vergine: Toro in forma, Leone al top!

BILANCIA: Secondo l’oroscopo di Branko, oggi il fascino emanato da questo segno è irresistibile. Non aver paura di metterti in gioco e di mostrare al mondo la tua vera personalità, potrebbe darti una possibilità che non ti aspetti.

SCORPIONE: L’intuito sarà la tua guida più affidabile nella giornata di oggi 8 agosto 2024 (e non solo!) Questo sarà un mese per te abbastanza positivo in generale, soprattutto se vorrai risolvere delle questioni che ti impensieriscono.

Oroscopo settimanale Branko dal 9 al 15 agosto 2024/ Da Bilancia pronti all'amore a Pesci ancora in crisi

SAGITTARIO: Hai bisogno di staccare la spina e ricaricare le batterie. L’oroscopo di Branko consiglia di organizzare una giornata all’insegna del relax e del divertimento, ancora meglio se in compagnia.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi 8 agosto 2024 per gli ultimi tre segni dello zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Secondo l’oroscopo di Branko, oggi la tua ambizione ti porterà lontano. Agosto sarà un mese che ti spronerà a dare di più e a non aver paura di osare e di inseguire i tuoi sogni e, dunque, di realizzarli.

Oroscopo settimanale Branko 9-15 agosto 2024/ Da Ariete top a Vergine fortunato in amore, incontri per Cancro

ACQUARIO: La mente è sempre in fermento, soprattutto nella giornata di oggi. Motivo per il quale dovrete approfittare di questo momento per riflettere sul tuo futuro e pianificare le tue prossime mosse: solo così potrete ripartire con la carica giusta.

PESCI: Concludiamo con il segno dei Pesci, che è reso oggi un po’ vulnerabile dalla sua nota sensibilità. Il consiglio è, dunque, quello di circondarti di persone che ti vogliono bene e che ti fanno sentire al sicuro, solo in questo modo potrai combattere l’incertezza che senti anche oggi.