L’oroscopo settimanale di Branko rivela che cosa accadrà ai segni dello Zodiaco in questi primi giorni di agosto. Quali segni saranno particolarmente favoriti in amore e quali invece saranno baciati dalla fortuna. Favoriti gli incontri per i single Cancro mentre gli Ariete saranno inebriati dall’amore di Venere. Al top sia dal punto di vista sentimentale che per quanto riguarda progetti e impegni in vista dell’autunno, invece, saranno gli Ariete. Vediamo di seguiti le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni dello Zodiaco da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Branko dal 9 al 15 agosto di Branko: gelosia per il Toro

ARIETE: Da domenica 11 fino a Ferragosto c’è una sfilza di giorni perfetti per l’amore senza nemmeno una Luna contraria. È una cielo pieno di brio e di voglia di divertimento e distrazioni anche se è agosto non lasciatevi sfuggire interessanti proposte di lavoro.

TORO: Mugugni nella coppia, c’è forse un po’ di gelosia nell’aria. L’oroscopo settimanale riporta che con Venere e Mercurio, però, non potete dubitare dell’amore, Se siete single Ferragosto è un buon momento per parlare con una persona speciale e per approfondire una coscienza che ha acceso una lampadina.

GEMELLI: Giove e Marte vi rendono un irresistibili e un po’ sfacciati, se desiderate qualcuno e qualcosa ve lo andate a prendere anche se la situazione è complicata. La fortuna ora è con voi ma l’augurio è che il nuovo amore non sia solo un giocattolo.

CANCRO: Siete i beniamini del cielo e se qualcuno merita di essere amato e scelto siete sicuramente voi e la persona che può rendervi felice e proprio vicino a voi e forse lo conoscete già. Marte alle spalle dà via libera a Venere ma a Ferragosto però cercate di non esagerare.

LEONE: L’oroscopo settimanale rivela semplicemente che il vostro cielo è perfetto, sono fortunati soprattutto i nuovi incontri e fare conquiste non sarà difficile. Le Stelle dicono osate, osate, osate, una punta di gelosia non fa male all’amore. Nel frattempo Venere pratica riempie le vostre tasche

VERGINE: A Ferragosto è la Luna a darvi forza, a cancellare la vostra timidezza, se non osate fare la prima mossa basta uno sguardo, lo sapete bene anche voi. Quando un segno ha Venere nel cielo non c’è stella contraria che tenga, bene l’amore soprattutto per le coppie consolidate. Marta vi stanca quindi cautela per la forma fisica.