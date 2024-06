Oroscopo Branko, oggi 22 giugno 2024/ Luna nemica di Cancro, nuove sfide per Leone e..

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo aggiornato alla data del 22 giugno 2024, curato da Branko con le previsioni segno per segno.

Oroscopo per i 12 segni dello zodiaco e a cura di Branko: tutte le previsioni

Ariete: la Luna é in aspetto dissonante: si preannunciano due giornate un po’ nervose o faticose per i nati sotto il segno, secondo l’oroscopo che apre il weekend. Dovrai usare molta cautela.

Toro: per l’oroscopo di Branko le stelle sono particolarmente interessanti per l’ambito professionale, Nelle giornate di inizio luglio potresti ricevere una nuova proposta proveniente dall’estero, da un paese lontano.

Gemelli: nell’oroscopo che apre il weekend é previsto un plenilunio nel segno del Capricorno che apre alla svolta radicale

Cancro: testa a testa con la Luna opposta per i nati sotto il segno ed é previsto un periodo di transizione prolifico che conduce a delle novità importanti

Per la seconda metà dello Zodiaco, Branko prevede…

Leone: nuovi stimoli aprono alla svolta repentina per voi, continuate a credere nelle vostre velleità anche solo per una esperienza breve come le collaborazioni nel lavoro stagionale d’estate

Vergine: per l’oroscopo che apre al weekend a cura di Branko, il preludio infonde la giusta verve e anche un pizzico di romanticismo

Bilancia: farete i conti con una congiuntura astrologica poco favorevole per voi,

Scorpione: si prospetta un weekend dalle emozioni elettrizzanti

Sagittario: preparati alle sfide nuove che portano sempre ai cambiamenti positivi e non avere paura del nuovo che si affaccia alla tua vita e che inevitabilmente ti infonde voglia di un nuovo inizio

Capricorno: secondo l’oroscopo di Branko con la Luna nel tuo segno puoi concederti una pausa

Acquario: la Luna ti incoraggia a fermarti dopo un periodo di lavoro piuttosto duro.

Pesci: I nati sotto il segno possono recuperare in generale sotto ogni punto di vista, anche nella sfera dei sentimenti











