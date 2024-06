Oroscopo Branko, settimana dal 21 al 27 giugno 2024/ Scorpione polemico, amore protetto per Pesci e…

Oroscopo della settimana a cura di Branko: previsioni dal 21 al 27 giugno 2024

ARIETE: dopo un periodo di “bello stabile” cosi lungo che sembravate quasi addormentati, il cielo vuol darvi una svegliata con una sfida che sollecita il vostro spirito battagliero.

TORO: Plenilunio nel fine settimana, ottimo per i viaggi e bene augurante per gli studenti alle prese con esami di maturità o universitari, secondo l’oroscopo della settimana a cura di Branko

GEMELLI: è vero che vi siete divertiti a competer e – molti nemici, molto onore, si dice – ma avere il terreno sgombro da ostacoli diretti vi aiuta a concludere gli affari. Mercurio e Venere nel settore pratico incentivano le entrate, favoriscono gli investimenti, sostengono le contrattazioni per le compravendite, pure Saturno e Nettuno, ben illuminati, se ne stanno buoni. L’amore è fortunato.

LEONE: é prevista una fase di restyling importante sotto ogni punto di vista e il cambiamento é un’espressione di atto di coraggio.

VERGINE: Un’incantevole Luna piena nel weekend vi promette momenti romantici per chi è in coppia, Mercurio, Sole e Venere creano occasioni per un nuovo incontro per i Vergine ancora soli, la passionalità è ben sostenuta da Marte amico, non perdete queste buone opportunità.

CAPRICORNO: c’è la vostra Luna piena, è un’occasione di ritrovare armonia e Marte è davvero sexy, altro punto a vostro favore – ma evitate di portarvi il lavoro a casa, almeno stavolta… Vi potrete mettere sotto da lunedi 24 in poi, Giove è ottimo anche se cercate un nuovo impiego o qualche riconoscimento importante secondo l’oroscopo settimanale dell’esperto on air su RDS, Branko .

BILANCIA: Luna è piena d’amore, fatene tesoro. Sole, Mercurio e Venere disturbano, è vero, ma sono pure molto stimolanti, vi spingono a cercare il successo, ponetevi un

obiettivo preciso e andate avanti.

CANCRO: parte la stagione del vostro compleanno e non fatevi rovinare il weekend, andate al mare, niente di serio può accadervi ora, i problemi d’amore sono solo nella vostra testa. C’è qualcosa di luminoso nel vostro sguardo, avete catturato una stella nei vostri occhi, lasciatevi guidare verso il futuro. Per gli affari, agite in fretta, anche le decisioni poco meditate si rivelano giuste.

SCORPIONE: Polemiche con il coniuge e nel lavoro, società, se cercano di contendere la vostra posizione, cercatene un’altra ancora più prestigiosa, magari all’estero, lontano avete più chances. Pure in amore meglio spaziare in ambienti sconosciuti, lontano dai soliti giri.

PESCI: Se avete fissato la data del matrimonio in questa fine di giugno, assicuriamo che sarà perfetto e la vostra unione sarà duratura stando alle previsioni nell’oroscopo settimanale di Branko.











