Oroscopo Branko, previsioni oggi 20 ottobre 2024: problemi per Bilancia

Si rinnova l’appuntamento con l’esperto di astri, intervenuto sulle frequenze di radio Rds e che ha svelato cosa accadrà nelle prossime ore dal punto di vista astrale, l’Oroscopo Branko ha aggiornato i lettori con le nuove indicazioni dal punto di vista astrale:

BILANCIA: siete un po’ sotto stress e questo ovviamente vi limita nel fare molte cose, in amore sono in arrivo dei momenti molto positivi per voi, anche nelle coppie che hanno vissuto momenti di tensione sta per tornare l’armonia.

SCORPIONE: non avere più la Luna in opposizione vi potrebbe aiutare in determinate situazioni, la vostra creatività è ai massimi livelli, potrete uscire come vincitori da una disputa in famiglia, sfruttate le energie nel lavoro e utilizzate la creatività che sembra essere dalla vostra parte.

SAGITTARIO: avete fatto forse qualche sacrificio di troppo, in particolare chi è da poco alle prese con un nuovo lavoro, cercate di riposarvi un po’ di più se ne avete occasione.

Oroscopo Branko previsioni 20 ottobre 2024: possibili chiarimenti per Capricorno

Sempre sulle frequenze di Rds, l’esperto di astri ci ha aggiornato con altre novità riguardo a un nuovo gruppo di segni, l’Oroscopo Branko ci rivela cosa accadrà per esempio ai nati sotto il segno del Capricorno, ma anche Acquario e Pesci:

CAPRICORNO: se chiarimenti da affrontare o dei contratti da concludere, sarebbe meglio rimandare di qualche giorno, anche perchè non siete al top dal punto di vista psicofisico, cercate di riposarvi in questa domenica.

ACQUARIO: secondo l’Oroscopo Branko l’amore potrebbe tornare a farla da protagonista, potrebbe essere una domenica ricca di emozioni e cercate di viverla al massimo.

PESCI: forse non siete del tutto compresi, questo vi rende più tristi e malinconici, la Luna in quadratura non depone a vostro favore, potrete essere più tristi del solito in questi giorni.