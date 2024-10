Le previsioni di oggi, 13 ottobre 2024 secondo l’oroscopo Branko svelano come affrontare al meglio la giornata. Il noto astrologo guardando gli allineamenti delle Stelle, dei pianeti e degli altri astri fornire indicazioni sul lavoro ma soprattutto sull’amore, quali segni saranno particolarmente baciati da Cupido e quali invece avranno bisogno di lucidità per affrontare piccole insidie e tensioni. Vediamo dunque nel dettaglio l’oroscopo di oggi per i primi sei segni dello zodiaco da Ariete a Vergine.

Oroscopo Branko, previsioni di oggi 13 ottobre del 2024: nervosismo sul lavoro per Toro

ARIETE: Nel corso della giornata Mercurio saluterà la Bilancia per trasferirsi nel segno dello Scorpione. Purtroppo, anche da lì il pianeta potrebbe provocare delle tensioni intorno a te.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Branko per oggi a causa di Mercurio comincerà un periodo piuttosto nervoso in cui dover affrontare qualche discussione o ritardo nel lavoro, tensioni in famiglia.

GEMELLI: Grazie al supporto di Giove potrai portare avanti i tuoi progetti di lavoro con successo, Mercurio in Scorpione non dovrebbe essere fonte di grattacapi e insidie ma si consiglia prudenza.

CANCRO: Grazie a Marte nel segno e Mercurio e Venere in aspetto favorevole la giornata di oggi, in base all’oroscopo di Branko, si preannuncia ottima sotto diversi aspetti, sia sul lavoro che in amore e piano piano ritornerà il sereno nella tua relazione.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Branko, Mercurio diventerà dissonante e dunque da una lato sarà meglio frenare la lingua e dall’altro evitare tensioni con gli altri, bisogna tenere testa anche a Venere e Mercurio in quadratura.

VERGINE: Secondo l’oroscopo di Branko oggi si preannuncia una giornata a dir poco clamorosa. Mercurio entrerà nel cielo dello Scorpione, accanto a Venere. Comincerà per te un periodo molto stimolante e produttivo nel lavoro.