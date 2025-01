Oroscopo Branko, le previsioni di oggi: Bilancia seppellisce l’ascia di guerra

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali oggi lunedì 27 gennaio 2025, secondo l‘Oroscopo Branko, diffuso sulle frequenze di Rds. Tanti cambiamenti e delle liete notizie sia sul piano sentimentale che professionale, mentre saranno favoriti anche gli incontri per alcuni segni. Tensioni accumulate negli ultimi tempi che andranno alle spalle per Bilancia, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione faranno i conti con un surplus di motivazioni:

Oroscopo febbraio 2025/ Svolta assoluta per Ariete, Gemelli farà chiarezza e Leone cresce

BILANCIA: il dialogo dovrà essere al centro in queste ore e vi aiuterà a risolvere in maniera definitiva dei conflitti del passato, le stelle sono ben orientate per quanto riguarda la comunicazione. Con il partner rafforzerete il legame.

SCORPIONE: non abbiate paura dei cambiamenti, in particolare sul lavoro dove sono pronte delle novità che saranno tutte da cogliere, in amore riceverete una gradita sorpresa.

Oroscopo Branko, previsioni oggi 27 gennaio 2025/ Ariete determinato, Toro migliora sul lavoro

SAGITTARIO: cercate di essere spontanei e più leggeri possibile, la giornata si prospetta davvero ricca di entusiasmo e sarebbe un peccato non godersela

Oroscopo Branko 27 gennaio 2025: giornata intensa per Capricorno

Sempre in vista della giornata di oggi lunedì 27 gennaio 2025 non mancheranno altre sorprese, sia in amore che sul lavoro per i vari segni dello zodiaco. Sarà un giorno importante per Capricorno, alle prese con intensità e situazioni da affrontare:

CAPRICORNO: la giornata sarà davvero ricca di sorprese ed emozioni dietro l’angolo. Avete una grande determinazione che verrà presto ripagata. In amore sarà molto importante avere pazienza per risolvere le questioni in sospeso.

Fabio Fazio: incidente (sfiorato) a Che tempo che fa/ Video: il conduttore rischia di cadere nella botola

ACQUARIO: sotto il punto di vista della socialità si prospetta una giornata importante, dedicatevi alle cose che amate fare, la creatività vi sorride in questa fase. Cercate di raccogliere il tempo e trascorrerlo con chi preferite.

PESCI: secondo l’oroscopo Branko il momento può essere quello giusto per pensare a voi stessi e concentrarvi sulle vostre cose, siete empatici e in amore questa caratteristica risulterà importante per rinforzare i legami.