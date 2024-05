Oroscopo Branko settimanale 6-12 maggio 2024/ Previsioni segno per segno: i top e flop!

La previsione di Branko sul futuro scritto dalle stelle per i 12 protagonisti dello zodiaco, e nella settimana dal 6 al 12 maggio 2024, vede Ariete e Cancro tra i segni top, Leone e Vergine tra i flop.

L’oroscopo settimanale secondo le anticipazioni lanciate sui portali astrologici di Branko rileva in analisi i segni favoriti dall’influenza positiva degli altri e i restanti protagonisti dello zodiaco, invece, ostacolati da congiunture astrali sfavorevoli. Delle previsioni che concernono l’andamento nel periodo di competenza compreso nella settimana dal 6 al 12 maggio 2024, relativamente alla salute fisica e mentale, il lavore e le finanze e la sfera affettiva, dall’amore ai sentimenti in generale.

Ariete: secondo l’oroscopo di Branko la settimana per i nati sotto il segno inizia in maniera ben promettente. Questo Lunedì, infatti, gli Ariete potrebbero ricevere delle proposte negli affari interessanti. Martedì in particolare é prevista come una data di trattative. “Venerdì potresti ritrovarti una proposta di contratto“, fa sapere anzitempo Branko.

Tra i segni in balia degli up & down, secondo l’oroscopo settimanale di Branko…

Toro: nella giornata di martedì le stelle esortano a dichiararsi nei sentimenti. Nella data di Mercoledì 9 maggio é previsto un quadro astrale di Novilunio dalle novità positive in amore, con la previsione di progetti importanti anche volti a mettere su famiglia, Giovedì tra gli innamorati c’é chi potrebbe imbattersi in casi di difficoltà per via della gelosia nei sentimenti.

Gemelli: stando alle previsioni dell’esperto Branko, nell’oroscopo settimanale, martedì i single potrebbero scoprire di nutrire un nuovo amore. La congiuntura astrale di Luna Nuova di mercoledì in Toro potrebbe rendere i nati sotto il segno nostalgici. Bisogna più in generale agire con prudenza, si ogni fronte. E nel weekend si potrebbe rischiare di risultare possessivi ai danni della persona amata.

Cancro: nella giornata di martedì l’oroscopo settimanale di Branko vede possibile la nascita di un’intesa in amore del tutto nuova. La Luna Nuova di mercoledì potrebbe infatti prevedere degli incontri nei sentimenti per nuovi inizi. E nella giornata di giovedì i cancerini potrebbero però chiudersi in se stessi, per l’inizio di un lavoro sulla personalità per una svolta radicale di vita.

Leone: come anticipa l’oroscopo di Branko la settimana potrebbe cominciare male o comunque al di sotto delle aspettative. Nella serata di lunedì 6 maggio 2024, infatti, i nati sotto il segno potrebbero imbattersi nei risvolti negativi per effetto di Luna e Venere in posizioni di dissonanza. Martedì é prevista come una giornata di chance lavorative interessanti. Nel weekend sabato é invece prevista come una giornata di resoconto.

Vergine: questo lunedì si potrebbe fare la conoscenza di una persona speciale, secondo le previsioni nell’oroscopo settimanale di Branko. Martedì si farebbe avanti il sentimento d’attrazione verso qualcuno. Nella giornata di Giovedì potrebbero invece rilevarsi dei problemi in ogni campo.

Nella sestina finale dei segni nell’oroscopo settimanale di Branko, Capricorno é ostacolato

Bilancia: per l’oroscopo settimanale di Branko, i nati del segno potrebbe imbattersi in questioni legate alle finanze. Mercoledì si potrebbe avviare una trattativa con un finanziatore per un progetto. E nel weekend si potrebbe avere l’urgenza di concedersi del meritato relax.

Scorpione: sempre per l’oroscopo settimanale di Branko, poi, a inizio settimana i nati sotto il segno dovrebbero sforzarsi a risultare più tolleranti in amore e nei sentimenti. Basterebbe anche solo evitare le provocazioni. Potrebbe riaffacciarsi il fantasma di un ex amore.

Sagittario: secondo il rinnovato oroscopo di Branko la settimana parte in modo piuttosto positivo. Lunedì é prevista un’ondata di entusiasmo e martedì potrebbe giungere la proposta allettante per una collaborazione nuova nel lavoro.

Capricorno: i nati sotto il segno, per l’oroscopo settimanale di Branko, potrebbero essere ostacolati in famiglia da nuove discussioni. E nella giornata di sabato si prevedono degli ostacoli nelle relazioni di ogni genere.

Acquario: martedì i nati sotto il segno potrebbero subire un calo in tutti gli ambiti. Il consiglio dell’oroscopo di Branko é quello di staccare la spina, concedendosi un periodo di pausa generale. Sabato, nel weekend, é indicata come giornata fortunata per l’inoltro del CV, “se si desidera da tempo desideri cambiare lavoro”.

Pesci: ultimo ma non per ordine di importanza nell’oroscopo settimanale di Branko, martedì é favorito per gli affari. Mercoledì la Luna Nuova che potrebbe concedere delle influenze positive per delle vincite inaspettate. Domenica é prevista una svolta in amore e nei sentimenti, inclusi i nuovi incontri.











