L’oroscopo settimanale di Branko è tratto come sempre dal magazine Chi è riporta le previsioni dei segni da Bilancia a Pesci per la settimana dal 25 al 31 ottobre 2024. Venere in Sagittario influenzerà più o meno tutti gli altri segni soprattutto su amore mentre Marte e Giove creeranno tensioni e dissidi sul lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo dopo aver fornito quelle dei primi sei segni.

BILANCIA: Battaglie professionali in arrivo a causa della concorrenza sempre più spietata ma questo non è solo un male perché riattiva la vostra ambizione e vi fa venire voglia di vincere a tutti i costi. Negli affari e negli investimenti vi sosteranno Sole e Mercurio mentre in amore abbiate fiducia.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko fino al 31 ottobre 2024, nel weekend grazie alla Luna sono favoriti i nuovi incontri, rafforza le amicizie e vi invita a non dubitare degli altri essere eccessivamente sospettosi, l’amore è esuberante ma forse manca un po’ di tenerezza.

SAGITTARIO: Venere nel vostro segno vi assicura ottimismo e buonumore che al contrario Giove in opposizione in questo momento non riesce a garantirvi. Nel weekend sarete un po’ timidi e introversi a causa della Luna un po’ strana. Per risolvere le questioni sentimentali e lavorative meglio aspettare martedì o mercoledì.

CAPRICORNO: Nel weekend grazie alla Luna allegra e disponibile mieterete successi anche in nuovi ambienti ma non fate gli orsi e uscite di casa per conoscere gente nuova e magari nella vostra strada ci sarà una persona speciale, nelle coppie consolidate, invece, potrebbero sorgere delle tensioni.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko sul lavoro potrebbero esserci delle tensioni a causa di Sole e Mercurio in quadratura, per fortuna al vostro fianco c’è una solida rete di conoscenze e amicizie che vi stimano e sostengono che vi farà vincere. In amore la fortuna vi assiste sia se siete in coppia sia se siete single.

PESCI: non date ascolto alla Luna capricciosa perché la vostra situazione sentimentale e amorosa è solida e sicura ed anche in amore potrebbe filare tutto liscio liveratevi quindi della vostra diffidenza che spesso vi rende permalosi e soprattutto cercate di non svalutare i vostri meriti.