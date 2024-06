Oroscopo di Branko, oggi 13 giugno 2024/ grande amore per Ariete, Toro egoisti e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi, a cura di Branko e aggiornato alla data di oggi 13 giugno 2024 con le previsioni segno per segno riportate.

Oroscopo a cura di Branko, oggi 13 giugno 2024: le previsioni per i 12 segni dello Zodiaco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi stilato a cura di Branko, esperto degli astri on air su RDS, il settore casa – e altre proprietà – è sempre in evidenza. A voi serve elasticità mentale per la gestione di tutto ciò che vi compete.

Toro: La congiuntura della Luna in fase crescente vi rende vittoriosi e dotati anche di una sana dose di egoismo

Gemelli: Vi preparate al vostro nuovo piano di attacco per la fase di trionfo, secondo l’oroscopo dell’esperto Branko di oggi.

Cancro: i pianeti che vi portano buone notizie sono tutti in posizione per voi favorevole, anche per ciò che concerne la sfera passionale con nuovi incontri in intimità.

Leone: riuscite a battere gli altri nella concorrenza anche solo perché dotati di una spiccata dote di dolcezza

Vergine: Nel mezzo della primavera siete in grado di cogliere una rosa con le spine, dote che non é da tutti anche a detta di Branko nel suo Oroscopo di oggi.

Bilancia: É importante lasciare che le cose possa o avere spontaneo accadimento, vale il consiglio del vivere imparando a cogliere l’attimo e il carpe Diem

Scorpione: Si prevedono le nozze all’orizzonte anche se tra gli eventi di un certo peso a livello finanziario

Le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco proseguono…

Sagittario: Collaborazioni lavorative e anche nei sentimenti, in primis in termini di progetti in amore e famiglia all’orizzonte

Capricorno: si attende una grande fase di svolta tra nuovi progetti in amore e bella progettazione del lavoro come delle collaborazioni

Acquario: Non avete bisogno di stressarvi ulteriormente perché i risultati, a detta dell’oroscopo di oggi a cura di Branko, giungono naturalmente con il vostro lavoro

Pesci: l’amore potrebbe riservarvi delle novità all’insegna del sano romanticismo











