Oroscopo di Branko, oggi 21 maggio 2024/ Acquario sotto stress, Pesci ambiziosi e…

Ariete: si intravedono chance in amore e nei sentimenti in senso lato. Ma non sono suggeriti gli incontri hard.

Toro: buona riuscita negli affari, siete ben promettenti nella sfera lavorativa.

Gemelli: Buona la prospettiva nei sentimenti, anche se nella salute é consigliata per l’oroscopo di Branko una prevenzione soprattutto per le.disfunzioni epatiche che potrebbero subentrare.

Cancro : una giornata magica si prospetta all’orizzonte e non manca la dea bendata della fortuna per voi.

Leone: l’amore non può mancare, siete calmi almeno apparentemente, é importante per voi non perdere tempo nelle questioni lavorative così come nei sentimenti. Basta prendere posizione.

Vergine: mentalmente siete efficaci e per l’oroscopo di oggi a cura di Branko potreste scoprirvi protagonisti di un colloquio per un nuovo inizio nel lavoro. La passione é alle stelle.

Per la seconda metà dello Zodiaco, Branko prevede…

Bilancia: Venere e Giove si presentano in una congiuntura astrale a voi favorevole. Un periodo di splendore vi vede protagonisti.

Scorpione: all’orizzonte si profila una rinascita importante per i nati sotto il segno. Vale il consiglio del “carpe Diem”, secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko.

Sagittario: la tensione non manca, e per voi il consiglio é di non farsi ossessionare dalla voglia di avere successo.

Capricorno: Siete sensuali e punterete tutto sul vostro fascino irresistibile.

Acquario: Aumenta lo stress, provocato dalla congiuntura sfavorevole della posizione della Luna, e non mancano i picchi di gelosia. Non siate possessivi.

Pesci: L’ambizione la fa da padrona, chiederete di più da voi stessi e dal contesto sociale che vi circonda. Quindi é importante l’impegno profuso per la costruzione di un futuro solido, chiaramente alla base vale il sano principio di buona selezione.

