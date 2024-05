Oroscopo di Branko, oggi 22 maggio 2024/ Ariete sensuali, Toro ambiziosi, arriva l’amore per Gemelli e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi, in data 22 maggio e a cura di Branko, per i 12 segni dello Zodiaco.

Le previsioni a cura di Branko, per i 12 segni zodiacali partono con…

ARIETE: Luna e Marte donano un aspetto sexy e audace e nelle finanze potrebbero arrivare soldi anche attraverso il contributo del partner.

Toro: non si escludono discussioni accese a causa della congiunzione astrale sfavorevole di Mercurio. La Luna non promette serenità nella vita della coppia.

Gemelli: arriva il periodo romantico per voi ed é tempo di vivere di amori. É il momento di congiuntura favorevole anche per vivere l’amore per se stessi curando l’estetica.

Cancro: i love affair, secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko, vi vedono nuovamente protagonisti, tanto che in particolare per i più giovani potrebbero affacciarsi nuovi affetti nella vostra vita.

Leone: la Luna é piuttosto impegnativa per la vita sentimentale. Non si esclude un sentimento di agitazione in generale che vi fa essere poco brillanti nel lavoro, secondo le previsioni di Branko nel mese di maggio.

Per l’Oroscopo di oggi a cura di Branko, la seconda metà dello Zodiaco…

Vergine: é importante trovare il coraggio per dichiararsi all’anima gemella. La Luna di schiera in una posizione a voi favorevole.

Bilancia: le collaborazioni in linea di massima promettono bene e per l’oroscopo di oggi a cura di Branko si propiziano cambiamenti in positivo.

Scorpione: siete navigatori dai cuori solitario sempre alla conquista dell’America. La Luna in una congiuntura favorevole vi fa splendere di passione.

Sagittario: secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko il periodo é propiziatorio per le attività di ogni tipo. Anche se forse é il periodo della prova del 9 per le collaborazioni con i colleghi. Questo, il giorno prima che la Luna sia nel vostro segno piena!

Capricorno: se vi é poca soddisfazione potete sempre cambiare binario. Anche se comunque siete particolarmente fortunati nei sentimenti..

Acquario: Non si escludono problemi di salute generale per uso e abuso di cibi e/o farmaci.

Pesci: siete preparati per dare il massimo di voi in ogni ambito.











