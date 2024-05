Oroscopo di Branko, oggi 24 maggio 2024/ Cancro burlone in amore, Pesci sotto stress e…

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo a cura di Branko, di oggi 24 maggio 2024.

Oroscopo di oggi 24 maggio a cura di Branko: le previsioni segno per segno

Ariete: La Luna piena vi vede vivere una fase di transizione, con una persona che finge il gioco di non volervi bene. Questioni pratiche restano per ora da risolvere.

Toro: proiettati a demandare i problemi al partner. Le stelle consigliano di fare movimento fisico e dei viaggi

Gemelli: per l’oroscopo a cura di Branko, tira aria di festeggiamenti, complice l’influsso festivaliero di Giove.

Cancro: L’influsso di Venere in Gemelli vi rende burloni, e si avvicina una nuova proposta. É preferibile uscire alle gite al lago per un giorno di relax, letture classiche, Proust.

Leone: per l’oroscopo a cura di Branko

Venere dona impulsi di felicità e il consiglio é di cogliere le rose rosse della passione.

Vergine: é un momento di relax secondo le previsioni nell’oroscopo di Branko. Nelle questioni di carattere legale gli avvocati sono dalla vostra parte

Bilancia: Sono previsti momenti all’insegna della passione e Venere migliora di minuto in minuto le iniziative professionali. Non dite no alle vostre uniche scelte di stile

Per la seconda metà dello Zodiaco, nelle sue previsioni astrologiche Branko prevede in particolare…

Scorpione: Secondo le previsioni di maggio a cura di Branko sono previsti importanti premiazioni per i nati sotto il segno in ogni ambito.

Sagittario: si preannuncia un importante periodo di svolta in ogni campo, personale e professionale.

Capricorno: La sfera affettiva vi dona calore nei sentimenti e il consiglio é di mostrarsi semplici e alla mano nei sentimenti.

Acquario: Il consiglio di Branko é un periodo di relax, magari in Trentino.

Pesci: i nati sotto il segno sono in balia di un periodo di stress. Le cose non sono mai come sembrano, diffidate dalle apparenze.











