Oroscopo di Branko, oggi 30 maggio 2024/ Ariete inarrestabile, inquietudine per Gemelli e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di Branko, aggiornato alla data odierna del 30 maggio 2024.

ARIETE: È il vostro momento. Siete beneficiari da transiti delle stelle epocali che vi rendono inarrestabili.

Oroscopo di oggi a cura di Branko, le previsioni per i 12 segni dello Zodiaco

Toro: la Luna in ultimo quarto in Pesci facilità gli affari finanziari e le trattative con i beni immobili. Facilitati quindi gli investimenti, e le stelle consigliano in particolare l’acquisto di una casa al mare.

Gemelli: c’è inquietudine generale, anche per effetto di problemi con l’ambiente professionale. Bisogna armarsi di pazienza.

Cancro: gli obiettivi sono ben definiti dalle stelle e i nati sotto il segno ambiscono alla stabilità in ogni campo.

Leone: le sensazioni cominciano ad essere inusuali e la famiglia é sempre in pole position nella scala dei valori.

Per la seconda metà dell’Oroscopo a cura di Branko…

Vergine: secondo l’Oroscopo di oggi a cura di Branko la Luna sembra dirsi avversa in modo anche violento. Evitate impegni stressanti.

Bilancia: Mai correre per il perseguimento dei propri obiettivi. Bisogna armarsi di prudenza e attendere il momento giusto

Scorpione: si prevedono delle entrate extra per i nati sotto il segno

Sagittario: L’effetto positivo é in ogni aspetto e in generale, non complicatevi inutilmente la vita. Potete dirvi i viziati dello Zodiaco per l’oroscopo di oggi a cura di Branko, nella continuazione delle previsioni di fine maggio 2024.

Capricorno: il mondo comincia a rendersi conto di quanto valete. Non dovreste accusare il peso dello stress se avete bisogno di relax, é il consiglio spassionato dell’oroscopo di Branko.

Acquario: Maggio sta per finire, ma non sembrano ancora concluse le prove nella vita familiare. Si consiglia un check-up sulla salute generale.

Pesci: Restate lontani da ogni possibile fonte di stress, anche di carattere familiare. Tenetevi pronti ad una fase di cambiamento in positivo











