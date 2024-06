Oroscopo di Paolo Fox a I fatti vostri, del weekend dal 7 al 9 giugno 2024/ Cancro sottotono, Toro in crisi

Si rinnova il consuetudinario appuntamento dell’Oroscopo del weekend a cura di Paolo Fox, esperto astrologo a I fatti vostri che torna a dispensare le previsioni segno per segno.

Oroscopo del weekend dell’astrologo, dal 7 al 9 giugno 2024

Ariete: quella di domani, sabato 8 giugno, sarà una giornata interessante per voi che state cercando di compensare qualche ritardo che peraltro non è stato neanche causato dalla cattiva sorte ma solo da scelte personali.

TORO: Problemi fisici accusati dai nati sotto il segno nell’oroscopo del weekend di Paolo Fox ma con il passare delle ore tutto passerà.

GEMELLI: I nati sotto il segno potrebbero accusare dei malcontenti ma nel complesso é previsto un periodo di risalita

CANCRO: il weekend secondo l’oroscopo di Paolo Fox promette delle emozioni positive

LEONE: Ci vuole calma e sangue freddo, che é il consiglio di Paolo Fox nel suo Oroscopo del weekend

VERGINE: bisogna agire con prudenza e potrebbero esserci delle importanti risposte di lavoro

Per la seconda metà dello Zodiaco, le previsioni di Fox prevedono che…

Bilancia:

Cari bilancia, perchè non innamorarsi con un cielo così? Anche i delusi o i reduci da una separazione possono lasciarsi andare ad emozioni nuove. E’ importante circondarvi di persone che vi fanno stare bene, e non ascoltare il parere di chi critica soltanto.

Scorpione: secondo l’oroscopo del weekend a cura di Paolo Fox, torna la voglia di amare.

Sagittario: Ci si sarebbe aspettati di più su un progetto che hai portato avanti con entusiasmo, Eppure sembra che l’impegno non dia i risultati sperati

Capricorno: il weekend si profila agitato ma non bisogna demordere in situazioni difficili come quelle che si prevedono per i nati sotto il segno

Acquario: secondo l’oroscopo del weekend a cura di Fox, occorre superare acciacchi fisici

Pesci: questa venere dissonante qualche dubbio ve lo porta, addirittura vi fa sentire soli contro il mondo.











