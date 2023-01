Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La settimana è terminata, ma c’è ancora questa giornata di domenica 22 gennaio 2023 per scoprire le intenzioni delle stelle con l’Oroscopo di Paolo Fox, immancabile dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scoprione. Rilevanti le influenze della Luna su qualcuno di loro: vediamo per chi.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non deve farsi provocare troppo dalla Luna opposta, per la Vergine si apre una settimana risolutiva per molte cose

Leone, oggi la Luna è opposta e quindi prendi un po’ troppo di petto. Tu sai che non esistono mezze misure: o stai bene o stai male, o sei amico di una persona o questa persona la tieni lontana. Le emozioni, negli ultimi tempi, sono state variegate e forse non sempre comprensibili. Adesso la tensione cresce, soprattutto sul lavoro, e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare il passo secondo la gamba e di non far prevalere l’orgoglio, perché i tuoi interessi contano: se mando a quel paese una persona e poi mi ritrovo senza un euro, a causa di uno scatto di nervi, forse ho commesso un errore. C’è tempo per riflettere sulle scelte di tipo professionale, perché alcune situazioni dovranno essere chiarite entro i primi di maggio, quindi ancora abbiamo diverse settimane utili per decidere.

Vergine, vuoi sostenere una persona? Vuoi cercare di risolvere un problema? Parlane in questi giorni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto in questa settimana in arrivo. Sappiamo infatti che alcuni problemi vanno sbrogliati e risolti al più presto. Molte scelte saranno fatte entro primavera, quando ci saranno dei nati Vergine che stabiliranno delle priorità: fare le cose più utili ed evitare quelle che fanno perdere tempo. Quelli che hanno cambiato amore da poco, probabilmente si prenderanno qualche settimana di tempo per riflettere, perché febbraio non è un mese di nuovi incontri e anhce chi ama follemente una persona, sarà più preso dal lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: chiarezza mentale per la Bilancia, lo Scorpione si sveglia col “piede sinistro”

Bilancia, questa giornata illumina la mente e regala uno spazio di riflessione profonda anche per quanto riguarda le emozioni che stai vivendo, perché abbiamo una Luna in trigono. I prossimi tre mesi saranno ancora un po’ offuscati da Giove in opposizione, ma questo significa solamente che sarai preda di qualche problema di soldi, magari hai deciso che devi spendere per la casa, per una ristrutturazione o ci sono degli eventi da programmare: nulla di grave, ma bisogna mettere tutto in chiaro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualche piccola ansia, da debellare al più presto, resiste.

Scorpione, se oggi noti un piccolo calo, se già al mattino ti senti stanco, anche se hai dormito, questo significa che la Luna sta agendo, con questa quadratura, per farti saltare i nervi e tu non darle soddisfazione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! La giornata di oggi porta delle sensazioni particolari e forse anche qualche dubbio che potrebbe riguardare l’amore. Se ci tieni a una persona, non scatenare l’inferno in questa domenica, ma aspetta il 27: non solo potresti scendere a più miti consigli, ma potresti anche ritrovare un po’ di tranquillità.











