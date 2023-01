Oroscopo domani 11 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 11 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di mercoledì 11 gennaio 2023 per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per rispondere a questa domanda, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia che hanno vissuto qualche delusione in passato o sono stati traditi, ora possono cercare di voltare pagina. Il quadro astrale è favorevole per il futuro, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Nelle prossime 24 ore per il segno dello Scorpione saranno più semplici da gestire e i rapporti con il segno del Capricorno. Venere sarà molto interessante il prossimo mese, quindi fattevi trovare pronti.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Attenzione a qualche problema con Gemelli, Pesci o Vergine. Nel fine settimana le relazioni saranno favorite. Nella seconda parte della settimana potere provare ad avvicinare una persona che vi piace. Se siete in coppia non abbiate paura di condividere con il partner ogni emozione. Per quanto riguarda il segno del Capricorno, le coppie più stabili possono programmare qualcosa di bello. Le avventure sono favorite.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Venere è nel segno dell’Acquario e questa è una buona notizia per gli innamorati o per chi sta cercando una nuova storia d’amore. Se siete tesi, invece, meglio affrontare le questioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista emotivo gennaio e febbraio sono mesi che riportano una buona energia e volontà per i nati sotto il segno dei Pesci. In questo periodo potreste sentire una persona meno lontana da voi.

Oroscopo domani 11 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

Sono giornate strane, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati sotto il segno della Bilancia, che risentono ancora di discussioni avvenute negli ultimi mesi. Questi sono anche i momenti migliori per capire cosa c’è che non va ed eventualmente cambiare strategia. Nell’ambito del lavoro il segno dello Scorpione ha qualche grattacapo da risolvere. Quello che fate adesso per programmare i prossimi mese sarà considerato in maniera positiva dalle stelle.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

In questi giorni c’è qualcosa che non va per i nati sotto il segno del Sagittario: potreste venire contestati nonostante i vostri risultati. In questi casi l’importante è non perdere la calma. I nati sotto il segno del Capricorno che hanno un’attività dipendente non noteranno cambiamenti repentini, ma troveranno in modo graduale una certa stabilità. Chi invece lavora in maniera autonoma, può iniziare un nuovo progetto lavorativo.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Tra i nati sotto il segno dell’Acquario c’è chi dovrà rimandare un progetto di lavoro, ma potrete contare sul sostegno di amici e colleghi. I Pesci non arrivano da un periodo lavorativo molto favorevole, ma non dovete preoccuparvi: nel futuro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

C’è una situazione di fiacca per i nati sotto il segno della Bilancia e non sono mancati problemi in alcuni rapporti. La stanchezza si fa sentire: non sottovalutatela. Nella giornata di domani, mercoledì 11 gennaio 2023, i nati sotto il segno dello Scorpione hanno bisogno di mantenere tutto in equilibrio, altrimenti rischiato di riversare questa agitazione in amore. Purtroppo la stanchezza la fa da padrona.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

La Luna contraria può portare qualche fastidio e creare perplessità per i nati sotto il segno del Sagittario, ma poi ci sarà la possibilità di recuperare. Il momento è comunque buono a livello personale. Il Capricorno ha un cielo di forza ma è comunque meglio evitare di prendere le situazione troppo di petto.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono farsi scivolare le cose addosso. Le giornate che stanno per arrivare saranno migliori. I nati sotto il segno dei Pesci hanno spesso uno spirito da artista, molto utile nelle relazioni con gli altri. In questi giorni cercate di mantenere la calma, anche perché agitarsi non serve a molto.











