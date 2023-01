Oroscopo domani 12 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 12 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di giovedì 12 gennaio 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Risveglio in amore e belle novità in arrivo per i nati sotto il segno della Bilancia: le giornate migliori per i sentimenti saranno quelle del fine settimana. In questo mese di gennaio lo Scorpione potrebbe mettere in discussioni alcuni rapporti, soprattutto se ha a che fare con Toro e Acquario. Nel fine settimana è possibile rivelare i propri sentimenti per una persona che non vi è indifferente.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? C’è chi ha deciso di rimettere in discussione alcuni sentimenti e chi vorrebbe vivere un rapporto libero, senza troppe complicazioni o grandi coinvolgimenti. Per quanto riguarda il segno del Capricorno, entro maggio le coppie solide possono programmare qualcosa di molto bello.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Ultimamente i nati sotto il segno dell’Acquario hanno qualche dubbio in amore. Situazione sentimentale più serena per le storie che sono iniziate l’anno scorso. C’è chi avrebbe bisogno di cambiare aria per riflettere sul da farsi. Il 2023 non è un anno buono per giocare con i sentimenti: i nati sotto il segno dei Pesci devono essere chiari fin da subito per capire dove andare a parare!

Oroscopo domani 12 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia permane qualche problema di tipo lavorativo, ma ora potete decidere cosa fare e comportarvi come volete, sempre cercando di non fare torto a nessuno. Per i nati sotto il segno dello Scorpione sono favoriti i contatti di lavoro, le telefonate e le comunicazioni. A volte la fortuna va cercata fuori dal solito ambiente.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la seconda parte dell’anno sarà un po’ al rallentatore per i nati sotto il segno del Sagittario, quindi è meglio agire da qui a giugno. Un progetto importante vi aspetta. I nati sotto il segno del Capricorno sono molto ambiziosi: se avete perso qualcosa ora volere recuperare terreno. C’è chi si è trasferito e chi si stanno occupando di progetti che li porteranno lontano.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Un progetto di lavoro potrebbe essere da rimandare per i nati sotto il segno dell’Acquario, ma non siete soli c’è chi vi sostiene. Site un po’ nervosi perché nell’ultimo anno avete avuto molte spese. Sul lavoro i nati sotto il segno dei Pesci riusciranno a ottenere risultati più concreti. Le giornate del fine settimana sono più favorevoli per ottenere le risposte che aspettate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

È un momento di forza per i nati sotto il segno della Bilancia, ma la calma ne risente un po’ perché siete più aggressivi e nervosi. Lo Scorpione sta attraversando una fase particolare in cui domina la stanchezza: in genere non vi lasciare dominare dalla pigrizia ma è lecito ogni tanto sentire un lieve calo di energia.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Piano piano i nati sotto il segno del Sagittario stanno uscendo da un periodo di agitazione e nervosismo: ora siete più tranquilli e lucidi nel fare le cose. Questo cielo importante premia i nati sotto il segno del Capricorno ma i numerosi impegni potrebbero stancarvi molto: cercate di dosare bene le energie. Il fine settimana sarà sereno.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Acquario sono un po’ stanchi e spossati. State faticando molto a causa di ansie e nervosismi che derivano da una serie di fattori: la famiglia, i figli, la casa… Domani, giovedì 12 gennaio, sarà una giornata positiva per i nati sotto il segno dei Pesci: energie in più che vi aiuteranno a vedere le cose con più lucidità.











