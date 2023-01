Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di venerdì 20 gennaio 2023 per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

In questi giorni i nati sotto il segno della Bilancia hanno Venere in aspetto buono: sarà utile capire quali sono le vostre intenzioni in amore. Qualche piccolo conflitto può nascere con un ex o con i figli. Qualche nodo del passato torna al pettine per i nati sotto il segno dello Scorpione. Possibili nuovi amori dal 27 gennaio per i cuori solitari. Chi vive un rapporto clandestino dovrà fare una scelta.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Il fine settimana inizia con qualche piccolo dubbio, di conseguenza potrebbero esserci delle tensioni in famiglia o nei rapporti di coppia. Ci sarà la possibilità di parlare chiaro. I nati sotto il segno del Capricorno devono ritagliare un po’ di spazio per l’amore: dal 27 gennaio Venere tornerà ad essere favorevole.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Venere continua un transito importate per il segno dell’Acquario, che può recuperare a livello sentimentale. Attenzione nei rapporti tra genitori e figli. Usate le pinze con il segno dello Scorpione. Fine settimana importante per il segno dei Pesci. Tra una settimana Venere sarà nuovamente nel vostro segno: se in amore ci sono state delle lontananze, presto potrete tentare un riavvicinamento.

Oroscopo domani 20 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per il segno della Bilancia questo è un momento produttivo, che raccoglie i risultati e i frutti del lavoro fatto nei mesi passati. Evitate di innescare la miccia della provocazione. I nati sotto il segno dello Scorpione hanno deciso di correre un rischio, ma i lavoratori in proprio devono stare attenti in questo momento. I risultati saranno alterni, ma non dovete scoraggiarvi.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario il rendimento nel lavoro potrebbe calare, siete un po’ confusione. Fortunatamente Marte porta più energia, ma meglio non essere troppo impetuosi. È un momento positivo per i nati sotto il segno del Capricorno che hanno intenzione di lanciarsi in nuovi progetti in vista dei prossimi mesi. Tra febbraio e maggio potrebbero arrivare anche delle soddisfazioni.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Entro metà anno i nati sotto il segno dell’Acquario dovranno fare delle scelte importanti. Ultimamente molte vicende pratiche hanno occupato i vostri pensieri. I Pesci devono prestare attenzione a Marte dissonante: da qualche tempo siete insoddisfatti del vostro lavoro e vorreste più garanzie. Non alzate polveroni per nulla. I pianeti saranno più attivi via via che ci avviciniamo alla metà dell’anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di prendersi una pausa e rilassarsi. Può essere utile anche occupare la mente in qualcosa di diverso. Domenica sarà una giornata migliore per il vostro umore. Molto stress per il segno dello Scorpione, perché il lavoro chiede molto. Sarete un po’ più preoccupati del solito.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario Giove è favorevole, questa situazione va sfruttata al meglio anche per recuperare a livello fisico e mentale nel fine settimana. Per il segno del Capricorno è un momento positivo: aumento della forza fisica e del prestigio in generale. Tutto questo rende più forte il vostro organismo: il successo aiuta a rendere più sana la vita!

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Il novilunio del fine settimana rafforzerà le energie del segno dell’Acquario. Cercate di fare le cose che vi piacciono e di divertirvi. Qualche momento di tensione e agitazione da tenere sotto controllo per il segno dei Pesci. Se avete avuto problemi nel passato è il momento di recuperare un po’ di serenità.











