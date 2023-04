Oroscopo domani 28 aprile 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 28 aprile 2023: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, venerdì 28 aprile 2023, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Il desiderio di vivere l’amore sarà spiccato nei nati sotto il segno dell’Ariete: Venere ha già creato occasioni per risvegliare un sentimento e si conferma questa tendenza in positivo. È un aprile caldo per il cuore. Gli amori appassionati che nascono in questo periodo sono belli, le persone giovani potranno ritrovare serenità. Il fascino del Toro permette nuovi incontri e maggiore facilità nei rapporti con gli amici. Tornano le grandi emozioni anche da un punto di vista intimo.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Queste stelle favoriscano i single del segno dei Gemelli: slancio passionale e voglia di fare grandi progetti sono gli ingredienti che possono trasformare i rapporti in un nido sicuro. La situazione astrologica crea situazioni di interesse affettivo per i nati sotto il segno del Cancro: torna una certa sicurezza nei rapporti matrimoniali e si superano l’incomprensione tra gli innamorati. Sono stelle capaci di risolvere crisi importanti.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Il periodo conferisce significato di rinnovamento per i nati sotto il segno del Leone. È un periodo di risoluzione per quanto riguarda l’amore. Cielo a rischio solo per le situazioni complicate che hanno vissuto momenti di stallo negli ultimi tre mesi. In amore può succedere qualsiasi cosa per i nati sotto il segno della Vergine: l’effetto di questi transiti dipende moltissimo dal vostro atteggiamento che non deve essere remissivo o malinconico.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete possono contare su un Giove valido per quanto riguarda le vicende lavorative. Resta però l’ostilità di Marte che può rafforzare qualche problema, soprattutto se già dall’anno scorso state vivendo situazioni che non riescono a sbloccarsi. Il Toro deve sfruttare il suo intuito. Una proposta estremamente interessante potrebbe aprire nuovi orizzonti professionali e allontana la noia.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Il campo pratico riserva una serie di cambiamenti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Se avete un’attività in proprio potete ricevere consensi e vedere partire iniziative che possono portarvi lontano. Per il segno del Cancro la situazione è meno conflittuale e confusa, solo alcune giornate posto creare qualche dilemma. Non fate il passo più lungo della gamba.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Il Leone ha la testa tra le nuvole per quanto riguarda il lavoro. Nei prossimi giorni sarete combattivi, contro tutto e tutti. Il cielo vi invita a essere pratici, i pianeti mettono l’accento sul lato concreto dei progetti. Questo periodo è molto stimolante per la Vergine, il settore lavorativo è in profondo rinnovamento. Prima di ripartire è necessario mettere in chiaro le vecchie situazioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

L’Ariete non deve stare troppo tempo in casa: siete un segno vitale e avete bisogno di scaricare le energie in eccesso. Meglio fare più ginnastica. Per i nati sotto il segno del Toro non è facile restare tranquilli: lo stress, dovuto soprattutto al lavoro, non giova alla salute fisica.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Questo periodo può dare molta energia positiva ai nati sotto il segno dei Gemelli. La forma fisica è migliore, ma c’è anche un po’ di tensione in più. È il momento di iniziare una diete equilibrata. Tutte le cure che iniziano o continuano in questo periodo avranno esito positivo per i nati sotto il segno del Cancro. Giove aumenta l’ottimismo.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Non c’è tanta energia fisica in questo periodo per i nati sotto il segno del Leone: meglio razionalizzare ogni scelta. Nelle giornate del fine settimana, sarete spossati e avrete poco voglia di muovervi. Per il segno della Vergine continua lo stato di ipereccitabilità, le giornate di fine settimana possono essere stancanti.











