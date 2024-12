Luna in Gemelli che favorisce Bilancia e Acquario sul lavoro e soprattutto nelle relazioni. Grande grinta del Capricorno, mentre i Pesci sono un po’ sotto pressione. Di seguito, vediamo le indicazioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 dicembre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Secondo,Oroscopo Paolo Fox di domani con la Luna favorevole il successo è assicurato nei rapporti in generale e anche in amore. Se sei single e deluso dall’amore, datti da fare: sono possibili rappacificazioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 dicembre 2024/ Opportunità per Toro e Cancro, il Leone discute animatamente

SCORPIONE: in amore ci sono delle piccole incomprensioni. Cerca di evitare di discutere inutilmente, perché forse c’è molto da fare per la famiglia e arrivi la sera stanchissimo. Sfrutta questo weekend per riposare.

SAGITTARIO: da qualche tempo, durante il fine settimana, c’è sempre da battibeccare, perché forse non accetti le idee o il giudizio di qualcuno. Ci sono rapporti che hanno terminato la loro fiamma ardente: cerca di alimentarla.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre/ L'Acquario e lo Scorpione sono molto stanchi, i Pesci sono apatici

CAPRICORNO: c’è tanta voglia di agire e la tua ambizione è a mille. Se vuoi far capitolare qualcuno in amore, organizza un incontro nel fine settimana che sia intrigante quanto basta.

ACQUARIO: la settimana è stata un po’ pesante, ma il weekend è di grande rimonta, con Venere e Luna favorevoli!

PESCI: i soldi sono probabilmente un cruccio per te in questo momento, soprattutto per gli artigiani e i lavoratori autonomi in generale. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 dicembre 2024 ti rassicura anticipandoti che il 2025 scioglierà molti nodi e gennaio sarà foriero di nuove soluzioni. Nel weekend pensa all’amore: se ci sono incomprensioni cerca di recuperare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 dicembre 2024/ Gemelli super favoriti con Giove e Venere, la Vergine lotta