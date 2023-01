Oroscopo domani 3 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani 3 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento con l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di martedì 3 gennaio 2023 per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per rispondere a questa domanda, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Venere è attiva per i nati sotto il segno della Bilancia ma bisogna capire in che stato è l’amore perché non sono poche le coppie in revisione, dall’estate 2022 molte cose sono cambiate e in alcuni casi per sempre. A volte in amore i nati sotto il segno dello Scorpione sono troppo intolleranti. Il 6 sarà una giornata di riflessione. I legami stabili possono risentire di distrazioni, ma è anche un momento importante per consolidare le storie nate nel corso degli ultimi mesi.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Venere a favore parla di un rilancio dei sentimenti. Da parte vostra c’è la volontà di vivere una relazione a tutto tondo, senza intralci. Attenzione solo a non fare confusione con Marte in opposizione. Per il Capricorno è importante cancellare dubbi e incertezze dai legami importanti. Meglio non pensare a ciò che negli ultimi mesi ha creato afflizione e tormento.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Questa settimana sarà piacevole per i nati sotto il segno dell’Acquario, nel segno c’è Venere. Tuttavia in certe giornate vi sentirete molto irrequieti e in vena di grandi riflessioni proprio in tema di amore. Marte e Venere favorevoli parlano di passioni che nascono anche in maniera occasionale. I nati sotto il segno dei Pesci stanno cercando stabilità a livello emotivo. Il 2023 è l’anno ideale per confermare una convivenza, sposarsi, cercare il massimo per se stessi.

Oroscopo domani 3 gennaio, lavoro: Bilancia e Scorpione

Giove inizia un transito di opposizione per il segno della Bilancia, quindi fino ad aprile alcuni lavori sono sottoposti a revisione. Anche una revisione dei conti sarà necessaria a breve. Se i nati sotto il segno dello Scorpione hanno dei progetti da portare avanti hanno tempo fino a metà maggio per agire. Questo cielo aiuta chi è in cerca di lavoro e di opportunità diverse.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

In questi giorni i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero valutare delle buone indicazioni in vista del futuro. Chi ha vissuto uno stop lo scorso anno ora è di nuovo in pista. I mesi tra gennaio e aprile comporteranno una bella dose di impegno per i nati sotto il segno del Capricorno, ma ci sarà una bella ricompensa a maggio. Attenzione però a non lasciare il certo per l’incerto.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Situazione astrologia in miglioramento per i nati sotto il segno dell’Acquario anche perché possono arrivare delle belle idee, da sviluppare subito dopo la seconda parte di febbraio. I disegni del cielo in tema di lavoro sono positivi. sono favorite le attività pratiche. I Pesci devo riorganizzare le idee e stabilire gli obiettivi che vogliono raggiungere nel nuovo anno. La situazione economica è variabile.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Gennaio è un mese di grandi stimoli e i nati sotto il segno della Bilancia dovranno mettere in accordo la loro razionalità, la capacità di azione con gli eventi importanti che andrete a vivere. Epifania agitata. Lo Scorpione deve contrastare con grande ottimismo l’influsso della Luna che nella sua fase da inizio settimana fino a giovedì potrebbe generare stanchezza.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Per nati sotto il segno del Sagittario Marte in opposizione può portare qualche piccolo momento di disagio. Stanchezza che si farà sentire sopratutto tra mercoledì e giovedì. Avete l’argento vivo addosso. Il fine settimana invita alla cautela i nati sotto il segno del Capricorno: state facendo tante cose e avete bisogno di recuperare un bel po’ di energia psicofisica.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario si registra un po’ di tensione nelle giornate di inizio d’anno. Non è questo il periodo migliore per iniziare una dieta fai da te. La gola è il vostro punto debole. Qualche tensione di troppo tra martedì e mercoledì per i nati sotto il segno dei Pesci, per colpa della dissonanza Luna-Marte. Fastidi alle articolazioni mano e piedi.











