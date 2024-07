Oroscopo estate 2024 di Kerry King/ Prospettive positive per Cancro, decisioni in arrivo per Vergine

Oroscopo Kerry King, l’estate d’amore 2024 per i segni da Ariete a Vergine

Quali sono le previsioni in amore per l’estate 2024 dei segni zodiacali, secondo l’Oroscopo di Kerry King firmato su metro.co.uk? Un oroscopo che prevede l’estrazione di tre carte, ognuna delle quali avrà un significato che dirà molto della situazione sentimentale di ciascun segno per queste lunghe settimane estive; si prevede che alcuni segni zodiacali siano meno fortunati per quanto riguarda il romanticismo, ma potrebbero invece guadagnare molto praticando un po’ di amor proprio.

Iniziando con i tarocchi dell’amore estivo per la prima metà dello Zodiaco, per l’Ariete le carte estratte da Kerry King sono Sei di Coppe, Dieci di Bastoni e Cavaliere di Denari. Qualcuno dal passato potrebbe tornare quest’estate, forse un segno d’Acqua, ma se sei felice con il tuo attuale partner non preoccuparti; smetti di sforzarti troppo di trasformare la tua vita amorosa in una fonte costante di intrattenimento e passione, dai meno al tuo partner e di più ai tuoi amici, ai tuoi hobby o alla tua famiglia. Quest’estate ti sentirai amato e apprezzato ma anche libero e indipendente.

Passando ai tarocchi estivi dell’amore per il Toro, sono stati estratti Cinque di Bastoni, Due di Coppe e Sei di Bastoni: sarà un’estate d’amore e ciò che inizia come una lite o un episodio caotico potrebbe rivelarsi una vera storia d’amore. Non sottovalutare le persone alla prima impressione e non mollare qualcuno troppo presto: le difficoltà possono unirci e potrebbe darsi che incontri qualcuno inaspettatamente mentre stai affrontando qualcosa di preoccupante, quindi tieni il radar acceso.

Oroscopo Kerry King: Gemelli deve farsi avanti, estate positiva per Cancro

Proseguendo con l’Oroscopo dell’estate 2024 di Kerry King e le previsioni in amore per i primi 6 segni, per i Gemelli sono stati estratti Asso di Bastoni, Sette di Coppe e Cavaliere di Spade. Il significato è che attiverai ciò che desideri e potresti vivere una meravigliosa nuova relazione: cerca un segno d’Aria forte, perché lasciare che il destino decida il futuro della tua vita amorosa? È ora di farsi avanti ed intervenire, se vuoi davvero trasformare le tue fantasie in realtà.

Passando al Cancro, il significato dell’estrazione di Due di denari, Sei di bastoni e Dieci di denari indica che dovrete andare nella giusta direzione: la sicurezza è il motore di tutte le vostre dinamiche relazionali e quest’estate cercherete un lieto fine, a patto che siate socievoli, accoglienti e positivi. Non porre limiti al tuo ambito relazionale quest’estate, sarai in movimento da adesso fino ad agosto: le cose potrebbero andare bene e, entro l’autunno, potresti vivere un sogno di felicità che potrebbe diventare realtà.

Oroscopo Kerry King: Leone, un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più

Il Leone, per l’Oroscopo dell’estate 2024 di Kerry King sulle previsioni in amore per l’estate 2024, attraverso l’estrazione di Cavaliere di denari, Asso di denari e Nove di bastoni avrà un’amicizia che potrebbe trasformarsi in altro. Uno dei tuoi amici o colleghi, forse un segno di Terra, inizia a sembrarti diverso e il sentimento è reciproco: potrebbe esserci qualche esitazione qui, ma col tempo i sentimenti crescono e la chimica scoppietta, ed è difficile resistere. Inoltre rimuoverai tutti gli ostacoli dal percorso: qualunque problema tu preveda verrà spazzato via dalla forza di questa chimica, quindi provaci.

Passando alla Vergine sono stati estratti Due di spade, Sole, e Otto di denari: significa che le decisioni cambiano il futuro. Sarà una calda estate d’amore, di passione, romanticismo, grande divertimento e momenti felici: una vacanza all’estero sarebbe perfetta, ma è necessario anche prendere alcune decisioni affinché il futuro della tua relazione possa fiorire e prosperare al massimo delle sue potenzialità, attraverso uno sforzo condiviso e non unilaterale.











