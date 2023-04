Oroscopo Paolo Fox, 20 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Acquario a…

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 20 aprile 2023, andremo a fare il punto sugli astri con l’oroscopo di Paolo Fox. In diretta su Rai Due, presso il programma I Fatti Vostri condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, la classifica odierna dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Leone, Scorpione, Pesci

“Acquario, fra oggi e domani non sarete comprensivi. Sapete che l’Acquario è molto dolce oppure… L’importante è non stranire gli Acquario, fra oggi e domani qualcosa potrebbe non andare a regola d’arte e anche in amore qualche piccolo contrasto. Tensione anche sul Leone. Siete in piena competizione, vorreste fare cose di un certo peso ma forse c’è qualche contrasto o vi ritrovate a discutere per quello che dovreste fare. Dovete moderare l’orgoglio, usate la diplomazia. Se ci sono scelte di lavoro muovetemi entro metà maggio prima dell’arrivo di Giove. Scorpione, giornate un po’ difficili. Se vedete polemiche, persone che mettono zizzania o voi stessi vi sentite nervosi, fatevi scivolare le cose addosso, ci sarà un po’ di tensione. Pesci, ci sono scelte pesanti da fare, soprattutto chi deve cambiare qualcosa o deve andare da una persona e dire che non tollera più qualcosa. Volete battere i pugni sul tavolo e chissà che non nascano trasformazioni per piccoli litigi”.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Gemelli, Ariete

“Sagittario, non siete al massimo. Da poche settimane una trasformazione nella vostra vita, voi avete priorità che non sono sempre legate ai soldi e al lavoro. Cercate di ritrovare il tempo perduto non siete fatti per vivere solo di responsabilità, avete voglia di divagare e rischiate di non trovarvi in una situazione di libertà totale anche per questioni di amore e famiglia. Gemelli, 4 stelle. Avete notato che vi sono persone che vi guardano con maggiore interesse e che squilla di più il cellulare? Forse siete intrigati da qualcuno che conoscete da poco. Spero che il weekend vi porti qualcosa di più. Ariete, una settimana fra mille dubbi, dal punto di vista economico io spero che chi deve recuperare dei soldi abbia qualcosa di più da maggio: cielo di buone promesse”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Cancro, Vergine, Toro, Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 20 aprile 2023, va in archivio così: “Capricrono, momento per organizzarsi al meglio, avete quasi completato il puzzle, tasselli che non trovavate un mese fa ora hanno il loro incastro. Cinque 5 per il Cancro, quasi del tutto spariti i momenti di tensione fra gennaio e marzo, o le indecisioni ma non isolatevi se avete in mente qualcosa di bello. Vergine, oggi giorno importante. Prima di agire in maniera sbandata aspettate la fine di aprile, ci siamo. Toro, voglia di emergere, avete capacità di fare innamorare gli altri, avete anche una buona empatia e riuscite ad essere ancora più simpatici. Bilancia, ha bisogno di uno sprint in più e di un pat pat sulla spalla, stabilite qualcosa di nuovo e qualcosa di più dopo aver verificato quanto fatto in passato”.

