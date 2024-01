Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Ariete, Toro e Gemelli/ “Inizia male l’anno per…”

Oroscopo Paolo Fox del 2024, le previsioni in diretta ad Affari Tuoi – Lotteria Italia 2024: Ariete e Toro

Nel corso della puntata di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2024, Paolo Fox svela l’oroscopo, segno per segno, del 2024. L’esperto va in ordine, partendo dai primi tre segni. Dell’Ariete dice; “Il 2024 è un anno molto importante per l’Ariete perché non ci sono quasi pianeti contro. Ci sarà un momento molto importante, soprattutto ad aprile, maggio e alla fine dell’anno. Mi raccomando, non rinunciate all’amore, perchè veramente potrebbe esserci qualcosa di più.”

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ "Anno in salita per…"

Si va quindi avanti con le previsioni del 2024 per il Toro: “Oroscopo importante anche per questo segno, che chiude il 2023 con qualche piccolo dubbio, riserva, però inizia a preparare qualcosa di buono perché aprile e maggio saranno i mesi più importanti per voi. C’è Giove nel segno, dunque deve sistemare delle cose, mettere a posto alcuni conti in sospeso rimasti alla fine del 2023. Maggio sarà un mese molto importante soprattutto per chi vuole sposarsi.”

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Cancro, Leone e Vergine/ Top e Flop: "Fase difficile…"

Oroscopo Paolo Fox del 2024: Gemelli e Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox del 2024 continua con i Gemelli: “Non vorrei che i Gemelli vivessero una situazione un po’ difficile solo perché Capodanno e questi giorni sono andati un po’ al rallentatore. Abbiamo dei pianeti in opposizione, certo c’è da badare all’amore, da badare anche alle spese… Si inizia l’anno con qualche dubbio, quindi bisogna aspettare un po’ ma voi non vi fermate mai. Forse vi siete un po’ annoiati e quando un Gemelli si annoia sono doloro, quindi attenzione a chi sta vicino ai Gemelli! Poi se aspettate l’amore bisogna attendere Giove che sarà nel vostro segno da fine maggio. Quindi giugno, luglio e agosto saranno per i Gemelli mesi importanti.” conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA