L’Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 dicembre 2023/ Cielo da 1° posto per il Sagittario, ritardi per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: un cielo eccezionale per il Sagittario, confusione nelle tempistiche per il Capricorno

Sagittario, lo sai che a fine mese avrai tre pianeti nel segno? Bello questo cielo, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Si può organizzare un Capodanno pieno di vita e d’amore. Facile cambiare rotta, trasferirsi, inventarsi qualcosa di nuovo: questo è un oroscopo importante per fare scelte che riguardano anche i sentimenti.

Capricorno, la Luna opposta qualche ritardo lo dà. La confusione che vivi in questo periodo non è difficile da gestire, perché è una confusione di tempi, ovvero tu vuoi fare delle cose, sai già anche come e con chi devi farle, hai in mente tutto, ma ci sono tempi che non collimano: compravendite in ritardo,.accordi che sono pronti ma non sottoscritti. Tutto questo non deve spaventarti , perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti conferma che la prima parte dell’anno sarà importante e un po’ tutto il 2024 sarà dalla tua.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario riemerge in amore, i Pesci hanno una buona Luna nella seconda metà della giornata

Acquario, la buona notizia è che si torna a stare un po’ meglio in amore. Hai superato in maniera parziale quel blocco che agli inizi di novembre aveva causato fastidi e sei tra i segno che devono fare una scelta: ora è tutto più facile! Dal 29 ancora di più. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tanti acquario stiano accanto alla persona che amano alla fine di questo mese anche agli inizi di gennaio. Si è liberi di fare più o meno ciò che si desidera, tenendo sempre conto anche delle esigenze di chi ci sta a fianco.

Pesci, è una Luna in buon aspetto quella dal pomeriggio coinvolge il segno: mattinata un po’ sottotono, forse pigra e annoiata, e poi va meglio. Tu vuoi fare poche cose importanti, ma redditizie. Sei una persona che dà il massimo in amore, ma sul lavoro vuoi mantenere le distanze da tutto ciò che è inutile e anche controproducente a livello economico. Favorisci le nuove opportunità, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox La fine di questo mese può portare qualche piccola discussione in amore, sopratutto se non è stata sanata nei mesi scorsi. Organizza un Capodanno con poche e selezionate persone. C’è chi poi organizza all’ultimo minuto, ma i ritardi dovrebbero essere evitati, altrimenti si rischia di arrivare al 31 con un po’ di nervosismo addosso.











