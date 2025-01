L’anno nuovo non è più così lontano e tutti i buoni propositi aspettano solo di essere assecondati nel corso dei prossimi mesi. Arriva quindi puntuale l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dello Scorpione con un carico di novità e scenari gentilmente offerti dal noto astrologo e dal parere delle stelle. Si parte con un ragionamento che si collega immediatamente alla vostra essenza, al vostro carattere; siete un altro di quei segni pronti a dare tutto per il nuovo anno anche a dispetto del vostro tipico pessimismo.

Oroscopo Paolo Fox 2025 Acquario: previsioni su amore e lavoro/ Progettualità e voglia di primeggiare

Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2025 – rivelato nel programma I Fatti Vostri – per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà da giugno che in particolare il pianeta Giove inizierà un valido transito che potrebbe ampiamente giovare a quei cambiamenti importanti che forse stavate iniziando a maturare già dall’anno precedente, svolte più che rilevanti. Per far sì che tutto vada come previsto bisognerà aspettare l’arrivo di Venere a novembre che garantirà una seconda parte dell’anno incredibile soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox 2025 Sagittario: previsioni su amore e lavoro/ Autunno fortunato in ambito professionale

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 SCORPIONE: GRANDI OPPORTUNITA’ SUL LAVORO

Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dello Scorpione sono in arrivo corpose novità soprattutto a partire dalla seconda metà del nuovo anno. La partenza, come osservato, sembra un po’ a rilento seppur con picchi di cambiamento in alcune fasi specifiche. Anche sul lavoro grandi opportunità soprattutto tra luglio e dicembre, in particolar modo per creativi ed autonomi. La fortuna è dominante per buona parte dell’anno ma attenzione alle trappole che potrebbero riguardare il mese di marzo; qui si nascondono incomprensioni e piccole conflittualità che sarebbe bene evitare e soprattutto non assecondare.