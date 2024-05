Oroscopo Paolo Fox, dal 20 al 26 maggio 2024/ Acquario in ripresa, Cancro e Bilancia romantici

Si rinnova il consuetudinario appuntamento dell’Oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox, con le previsioni segno per segno relative alla settimana dal 20 al 26 maggio 2024.

ARIETE: la settimana per i nati sotto il segno si apre con Venere che torna attiva a favore! Si prospettano novità in amore, quindi nuovi incontri romantici non possono mancare all’orizzonte, anche se credi nella monogamia.

TORO: arriva come premio la congiunzione astrale favorevole di Venere, segno dedicato alle occasioni nei sentimenti. Particolarmente favorita é la svolta amorosa nel weekend.

GEMELLI: Venere e Giove assumono una posizione favorevole soprattutto nel lavoro e nelle novità professionali. Anche Venere entra insieme a Giove nel tuo segno per regalare ai Gemelli un’influenza dai risvolti professionali inaspettati, dove non mancano occasioni di promozione.

CANCRO: per l’oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox, per i single non mancano novità nella sfera dell’amore ed é anche merito della congiuntura astrale favorevole della Luna.

LEONE: Venere non assume oltremodo una posizione sfavorevole e nei sentimenti puoi ritenerti fortunato. Quindi é prevista una nuova fase di vita in ascesa.

VERGINE: intransiti di Venere e Giove nel segno per le previsioni a cura di Paolo Fox sono favorevoli. Il monito é di lasciarvi andare al brivido delle novità in ogni campo.

BILANCIA: la fase negativa siete riusciti a gettarla alle vostre spalle. Ora vi attende una fase positiva, complici le influenze favorevoli degli astri e siete tra i favoriti tra i segni nell’oroscopo settimanale di Paolo Fox.

La seconda metà dello Zodiaco continua con…

SCORPIONE: Venere e Giove arrestano la loro influenza in negativo lasciandovi campo libero per la costruzione di importanti progetti nei sentimenti così come nella professione.

SAGITTARIO: a partire da domenica Giove assume una posizione non proprio favorevole, per cui non fatevi una colpa se vi sentite poco fortunati.

CAPRICORNO: tira aria di good vibes per i nati sotto il segno, secondo il rinnovato Oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox. Il momento propizia novità nella sfera sentimentale anche per voi.

ACQUARIO: tra i segni nell’oroscopo della settimana a cura di Paolo Fox in totale ripresa. Se Venere facilita le coppie in amore a realizzare i progetti Giove aiuta nella realizzazione di quelli professionali.

PESCI: una fase di vita complessa per voi si profila con la congiuntura astrale non favorevole di certo di Venere e Giove. Ma vi riprenderete, come anticipa Paolo Fox.











