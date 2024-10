C’è nervosismo con questa Luna in Scorpione e Toro, Leone e Vergine hanno una giornata un po’ pesante. Cielo eccellente per il Cancro che si attesta come uno dei più favoriti del momento. Di seguito, i dettagli dei primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: pensando agli inizi del mese è possibile registrare un notevole miglioramento. Ci sono ancora questioni economiche da sistemare, ma adesso è più semplice mostrare le tue capacità. Riscatti morali e amorosi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 ottobre 2024/ Il Leone ruggisce con gran coraggio e la Vergine recupera

TORO: le opposizioni planetarie possono portare degli ostacoli e c’è tensione nell’aria. Stai attento agli attacchi esterni, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 novembre 2024.

GEMELLI: in amore sai quello che vuoi e non hai più pazienza, se c’è qualcuno che mente o al quale non sei più interessato. Se stai cercando una casa o pensi di trasferirti, avrai Giove dalla tua parte fino alla prossima primavera.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 ottobre 2024/ Scorpione sul podio, migliorano i Pesci e il Capricorno

CANCRO: bando alle tensioni perché la Luna è molto bella tutto il giorno e ti regala emozioni e illuminazioni che sarai in grado di comunicare agli altri.

LEONE: piccoli ritardi, rallentamenti in un progetto e non è il giorno giusto per fare passi azzardati. Devi essere paziente.

VERGINE: devi prendere il lavoro con una prospettiva differente. È probabile che le trasformazioni che hai apportato adesso siano rallentate oppure ci sono discussioni in casa. In amore, le coppie insieme da tempo vengono messe alla prova.