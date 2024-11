Il Leone è sempre forte, ma domani la Luna in quadratura può appesantirlo. I Gemelli invece sono alleggeriti dall’averla nel segno e la Vergine è la regina di cuori dello zodiaco. Di seguito, il dettaglio dei primi sei segni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 novembre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: sei pieno di energie e, dal punto di vista professionale, avrai tante opportunità. Ci possono essere controversie in famiglia o con i parenti: stai attento perché questa è una fase in cui le relazioni non sono proprio idilliache.

TORO: si recupera bene, soprattutto se, in passato hai dovuto affrontare tanti problemi. In amore sei libero di fare ciò che vuoi e sarebbe bello se dichiarassi al mondo di essere innamorato, perché Venere in ottimo aspetto ti regala passionalità.

GEMELLI: con la Luna nel segno superi le difficoltà delle ultime giornate. Ci sono grosse trasformazioni in atto con Giove nel segno, tuttavia non tutto è limpido, perché ci possono essere delle pieghe, nel successo, che creano qualche difficoltà. Un esempio? Potrebbero averti affidato un incarico importante ma magari è molto faticoso o ci sono incomprensioni con gli altri.

CANCRO: si può recuperare ma sei tu che devi decidere in che direzione andare, in quanto potresti essere stato proprio tu a sollevare un polverone, intorno al 12/13 di questo mese. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 novembre 2024 potresti tornare a ragionare a bocce ferme su un rapporto che non ti ha dato fiducia.

LEONE: Mercurio e Marte dovrebbero già aver prodotto degli effetti, tuttavia la Luna è in quadratura (un aspetto critico) e potresti polemizzare oltremodo o sentirti molto stanco.

VERGINE: stai attento a chi non ti sostiene. Forse hai già subito dei tradimenti prima dell’estate ed è probabile che tu abbia deciso di cambiare strada. L’amore è al top!

