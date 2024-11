I Gemelli hanno stelle contraddittorie, ma la Luna è nel segno e regala spensieratezza. L’Ariete è top sul lavoro e anche la Vergine, grazie a Venere, recupera. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 novembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: questa è una fase che per i nativi del segno più preparati ci sono davvero grandi possibilità sul lavoro, che è l’ambito della tua vita che brilla di più. Un po’ più opaco l’amore: anche se non vuol dire che non ci sia passione, troppa energia può portare a litigi!

TORO: più si va verso verso il 2025 e più le cose migliorano. Di solito sei tu a lasciare in amore, ma con questa Venere così bella, anche le separazioni sono indolori. Il pianeta dell’amore può far emergere nuove relazioni o rapporti che erano rimasti clandestini.

GEMELLI: anche se Giove ti protegge e ti regala successi, Saturno e Mercurio remano contro. Ciò che fai in questo momento potrebbe essere soggetto a critiche oppure non ti senti compreso e non vivi serenamente. Sono giornate piene di impegni e corri come un matto. Il weekend ti regala però la Luna nel segno: dedicalo al relax!

CANCRO: se ci sono questioni da discutere, questo è un buon momento. Venere però è opposta e potrebbe crearti dei dubbi su una relazione, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 novembre 2024.

LEONE: c’è un po’ di tutto in questo cielo! Devi solo scegliere tra ritorni di fiamma, incontri fortunati e amicizie positive. Con Marte, Mercurio e Giove favorevoli possono accadere cose bellissime soprattutto per le emozioni.

VERGINE: hai avuto una Luna positiva che ha creato un buon aspetto con Venere. In questi giorni, sul lavoro, potresti avere delle ottime idee da portare avanti con forza.

