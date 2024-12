È la settimana che vede Venere, il pianeta dell’amore, spostarsi in Acquario e già si vedono i primi effetti sull’Ariete, che colmerà le distanze, sul Toro, che tirerà le somme, sul Cancro, che finalmente riuscirà a vederci chiaro. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: hai bisogno di sistemare alcune faccende personali e di lavoro, ma Mercurio è ancora favorevole e tutto dicembre sarà ottimo per la professione. Inoltre, da questo weekend anche Venere sarà d’aiuto per tutte le coppie che devono recuperare.

TORO: dal punto di vista sentimentale la tua forma mentis è cambiata rispetto a un paio di mesi fa. Potrebbe esserci anche una nuova persona oppure, con quella di sempre, potresti avere nuove idee da realizzare insieme. Se però le tue istanze non vengono rispettate, dal prossimo fine settimana non avrai peli sulla lingua. Questa sarà quindi una settimana decisiva per chiarire tutto ciò che deve venir fuori, perché dopo non sarai più così tollerante.

GEMELLI: Mercurio è opposto per cui sei ancora in un limbo per ciò che concerne i progetti che hai in mente di portare avanti. Per i cuori solitari ci sono buone possibilità!

CANCRO: non prendere decisioni affrettate in amore. Aspetta che Venere non sia più opposta, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 dicembre 2024. Il pianeta potrebbe portarti un po’ di confusione e falsi problemi. Dal 7 sarà tutto più chiaro. Il 2025 sarà un anno cruciale, con Giove nel segno, per cui non esitare a portare avanti nuove iniziative.

LEONE: sei inarrestabile! Cerca però di non esagerare con le polemiche, perché tendi a dire tutto quello che hai in mente senza filtri. Tutto ciò va bene, ma non metterti nei guai. Le sfide comunque le vinci tu.

VERGINE: i nervi sono a fior di pelle perché Mercurio e Sole dissonanti ti stanno torchiando, soprattutto dal punto di vista della pazienza. Ci potrebbero essere battibecchi o ritardi sul lavoro, per cui consolati con l’amore.