Luna finalmente positiva per il Toro che vive una domenica di amorosi sensi, mentre il Leone deve tenere a freno un’energia che può diventare persino eccessiva. La Vergine è in attesa di tempi migliori per agire, ma l’amore è ok. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 dicembre 2024: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il tuo è un oroscopo di grande evoluzione e devi allentare la tensione. In amore ci sono state un po’ di distanze o incomprensioni oppure, per le coppie molto unite, è probabile che ci si sia visti di meno, magari per motivi di lavoro. Tuttavia da sabato 7 dicembre, Venere tornerà favorevole: manca poco!

TORO: la Luna non è più opposta e domani è una giornata che favorisce la passione! Le relazioni che sbocciano in questo momento sono benedette. Se c’è qualcuno che ti sembra stia mentendo, da lunedì ti farai sentire, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 dicembre 2024.

GEMELLI: chi desidera fare un po’ di vita mondana, divertirsi e prendersi un po’ di relax avrà un dicembre interessante. Inoltre, dal 7 dicembre Venere favorirà l’amore e da gennaio ci sarà anche un bel cielo per la professione. In conclusione, Giove nel tuo segno avrà campo libero e comincerà a funzionare davvero sul lavoro e in altri campi.

CANCRO: le coppie che hanno avuto delle discussioni di recente o coloro che hanno avuto problemi personali, cerchino di ritrovare un po’ di tranquillità in questo weekend. Comincia un periodo di forza!

LEONE: c’è una grande energia nel tuo cielo e proprio per questo potresti essere irascibile e molto ribelle. Devi fare appello al tuo autocontrollo! Porta avanti i tuoi progetti ma sincerati che siano concreti. Il successo è tuo, ma non mancano i conflitti.

VERGINE: con Mercurio opposto al momento è tutto fermo sul lavoro e dovrai attendere il nuovo anno per avere novità. L’amore invece è molto potenziato e, in questa fase, potrebbe essere molto importante per i nativi del segno.

