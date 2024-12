Una domenica con la Luna storta che fiacca l’Ariete e il Cancro, mentre i Gemelli possono fare grandi progetti in amore. Vergine sempre sotto pressione. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 dicembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani ci sarà un leggero calo di energie, ma recupererai in fretta tra due giorni. In amore devi usare tutta il tuo atteggiamento “zen”, ma Venere è in buon aspetto e chi è single è favorito negli incontri.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 dicembre 2024/ Il Sagittario è spendaccione, i Pesci stringano i denti

TORO: devi prendere il coraggio a due mani e affrontare quelle questioni che sono state in un modo o nell’altro rimandate. Le stelle risvegliano il desiderio di mettersi in riga per ciò che concerne il lavoro e avrai delle conferme entro il prossimo anno.

GEMELLI: Giove rappresenta l’abbondanza, la creatività e anche la fertilità. Coloro che si amano e stanno pensando di convivere, convolare a nozze o avere un figlio, possono contare ancora su sei mesi super favoriti: decisioni importanti!

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024/ Il Toro pensa ai soldi e la Vergine è ancora nel caos

CANCRO: sei un po’ in stato di stress e a te capita spesso perché governato dalla Luna che domani è un po’ storta. Potresti svagarti con una nuova attività o un bel viaggio, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 dicembre 2024.

LEONE: l’amore è sotto esame, non solo quello che riguarda le relazioni sentimentali, ma anche le amicizie. A causa di un cielo carico di energie, recentemente potresti aver avuto atteggiamenti scostanti e poco tolleranti. Insomma, non sopporti la gente! Tuttavia non è che si possa litigare con tutti: ritrova la calma

VERGINE: ci sono state molte tensioni di recente e questo non è ancora un cielo che consente di apportare modifiche determinanti. Inoltre c’è un po’ di confusione e non avere chiarezza d’idee non aiuta.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 dicembre 2024/ Un Natale coi fiocchi per lo Scorpione, Acquario innamorato