Grazie al nuovo transito del Sole, lo Scorpione guida le sue scelte in amore. Venere incoraggia l’amore per l’Acquario che vive giornate un po’ tese sul lavoro, mentre i Pesci devono armarsi di pazienza, perché andrà meglio nei prossimi giorni. Di seguito, le indicazioni per la seconda parte dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 ottobre 2024: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Marte opposto sono giornate un po’ pesanti in cui devi riguardarti fisicamente. È possibile che tu voglia isolarti un po’, non perché improvvisamente sei diventato asociale, ma perché non te la senti di essere trascinato in polemiche sterili.

SCORPIONE: ottimo cielo per i sentimenti. Potresti decidere di chiudere una storia e troverai il coraggio di farlo. In ogni caso, “hai il coltello dalla parte del manico” e nella migliore delle ipotesi definirai un rapporto al meglio. Hai il Sole nel segno da 24 ore ed è in ottimo aspetto con Mercurio: sarai tu a guidare gli eventi.

SAGITTARIO: è il momento di dedicarsi all’amore, con Venere nel segno e la Luna a favore domani. Le tante difficoltà della vita pratica dell’ultimo periodo potrebbero averti distratto un po’ dai sentimenti. Con Giove in opposizione potresti avere dei conflitti sul lavoro, soprattutto perché ritieni arbitrari alcuni giudizi sul tuo operato.

CAPRICORNO: guarda bene ciò che hai attorno. A volte è tutto più complicato perché devi porre rimedio a errori degli altri, ma da domani la Luna non sarà più opposta e si può recuperare.

ACQUARIO: è un oroscopo un po’ difficile lavorativamente dove potrebbero esserci ritardi e piccoli scontri, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 ottobre 2024. Venere a favore però ti regala un’ottima situazione in amore: consolati!

PESCI: nei sentimenti devi portare pazienza, soprattutto se hai a che fare con un partner che non ti capisce. Sul lavoro otterrai ottimi risultati entro la fine di ottobre: resisti ancora un po’!