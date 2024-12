Gemelli, Vergine e Cancro hanno un inizio del mese un po’ pesante: c’è molta stanchezza e i pianeti opposti chiedono di aspettare tempi migliori per agire. Il Toro si riguardi fisicamente. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 3 dicembre 2024: i segni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: è un cielo di cambiamenti positivi con Venere di nuovo positiva dal prossimo sabato. Questo significa che le coppie che hanno avuto un periodo “no” avranno buone opportunità per recuperare e i single saranno favoriti negli incontri.

TORO: Marte da alcuni giorni è in un segno non proprio affine al tuo, per cui attenzione al fisico. La pazienza nei sentimenti durerà fino a domenica, ma da lunedì prossimo ti farai sentire.

GEMELLI: ci sono molti pianeti in opposizione e ti senti come se fossi bloccato. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 dicembre 2024 assicura però che si tratta di una fase passeggera. Il consiglio è, soprattutto se devi dare una risposta a qualcuno, dio attendere la prossima settimana prima di parlare.

CANCRO: domani e mercoledì la Luna sarà opposta per cui devi essere cauto nelle discussioni, mentre la prossima sarà una settimana migliore per agire.

LEONE: è un bel cielo per ciò che riguarda il lavoro. In questi giorni, però, se pensi di essere nel giusto potresti non riuscire ad evitare un litigio con chi è in disaccordo con te.

VERGINE: questi primi giorni del mese ti vedono un po’ stanco e poco propenso ad agire. Il consiglio è di non fissarti troppo sui problemi, per cercare di stare meglio.