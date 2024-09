C’è chi vola con la fantasia, come i Gemelli e chi discute in famiglia, soprattutto tra genitori e figli, come Ariete, Toro e Vergine. Vediamo, con l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 settembre 2024, come vanno i primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: c’è un Marte litigioso che domani potrebbe creare qualche battibecco in amore. Il pianeta è il tuo governatore ed essendo in opposizione ti rende molto polemico e insofferente. Le distanze si fanno sentire.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024/ Volano i Gemelli, conflitti in famiglia per la Vergine

TORO: ci sono questioni molto importanti di tipo personale, familiare e anche economico. La Luna è ancora opposta e qualche turbamento potrebbe esserci: cerca di non stancarti troppo, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 settembre 2024.

GEMELLI: l’unico pericolo che corri è di fantasticare troppo. È vero che la creatività è importante e senza la fantasia non si realizza nulla di nuovo, tuttavia devi tenere i piedi ben piantati a terra. Ottimo l’amore con Venere favorevole e, se ti interessa qualcuno, non demordere.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024/ Grande recupero per Scorpione e Pesci, con la Luna favorevole

CANCRO: focus sul lavoro: ci sono molte cose da fare e portare a termine. Le relazioni tra genitori e figli sono un po’ complicate in questo periodo. Chi invece è un po’ deluso perché non guadagna abbastanza o perché è in attesa di una risposta, non si crogioli nella malinconia, perché tutto ciò che viene imbastito da adesso al prossimo anno, che vedrà Giove nel segno, sarà certamente soddisfacente.

LEONE: tutte le relazioni, di tipo amoroso ma anche lavorativo, come le associazioni in genere, sono favorite con Venere in ottimo aspetto. Chi viene pagato in base a quanto lavora, da qualche tempo è un po’ in agitazione, perché bisogna risparmiare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 settembre 2024/ Una Luna nervosissima per alcuni segni: quali sono?

VERGINE: un po’ di diatribe ci sono state, soprattutto tra genitori e figli e bisogna mettere una toppa. Domani è una giornata buona per compiere un’analisi accurata dello stato delle cose.